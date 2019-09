Los precios del cobre bajaban este lunes hasta su menor nivel en dos semanas y media, ante débiles prospectos para la demanda exacerbados por la más reciente ronda de negociaciones entre China y Estados Unidos, la cual no dio señales de un avance para resolver la disputa comercial.

El cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía 1.20% a US$ 7,729 la tonelada a las 1020 GMT. Los precios del metal empleado por los inversores como una medición sobre la salud de la economía bajaron a US$ 5,718 previamente en la sesión, mínimo desde el 4 de septiembre.

"No puedes predecir los giros de esta guerra comercial ni los acontecimientos que impactan sobre este mercado", dijo Guy Wolf, jefe de análisis de mercado de Marex Spectron.

"La demanda física estructural no es mala, pero estamos en una atmósfera en la que la gente está apuntando a un ciclo de inventarios 'inmediato', a fin de no enfrentarse a sorpresas cuando las cosas empeoren", explicó.

El esperado acuerdo comercial entre China y Estados Unidos pareció alejarse el viernes, después de que los delegados chinos cancelaron sorpresivamente una visita a zonas agrícolas de Montana y Nebraska, en momentos en que negociadores terminaban una ronda de discusiones en Washington.

Sin embargo, China y Estados Unidos calificaron las conversaciones de la semana pasada como "constructivas" y "productivas". El representante de Comercio estadounidense afirmó que en octubre se llevarían a cabo más negociaciones, esta vez entre altos funcionarios, tal como se planeó inicialmente.

China es el mayor consumidor mundial de metales básicos y su demanda está sumamente relacionada a su actividad industrial. Esa es la razón por la que los mercados están a la espera de los resultados de sondeos PMI sobre manufacturas del país, que serán publicados a fines de este mes.

Entre otros metales básicos, el níquel subía 1.1% a US$ 17,640 la tonelada, mientras que el plomo caía 1% a US$ 2,098; el aluminio caía 0.7% a US$ 1,783 la tonelada, el zinc bajaba 0.5% a US$ 2,293 la tonelada; y el estaño cedía 0.4% a US$ 16,635 la tonelada.