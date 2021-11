Los precios del aluminio tocaban este viernes su mínimo en más de tres meses, ya que el aumento de la producción de carbón en China aliviaba las preocupaciones sobre el suministro del metal desde las fundiciones alimentadas por el combustible fósil, mientras que el cobre bajaba levemente.

La producción diaria de carbón en China, el mayor productor mundial de aluminio, estuvo cerca de un récord de 11.2 millones de toneladas el 3 de noviembre, ayudada por medidas para aumentar la producción.

China tiene como objetivo frenar el aumento de los precios del carbón causado por la escasez de suministro. Los precios de la energía representan alrededor del 40% del costo de producción de aluminio.

Es probable que los precios del aluminio a corto plazo sean dictados por los costos de producción y las políticas del lado de la oferta en torno al racionamiento de energía, dijo la corredora con sede en Londres Marex.

El aluminio referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cayó hasta US$ 2,510 la tonelada, su nivel más bajo desde julio. A las 1150 GMT, los precios operaban estables a US$ 2,554.

Los precios del metal usado en la fabricación de automóviles y latas de bebidas han bajado un 20% desde que alcanzaron un máximo de 13 años a mediados de octubre.

“Es probable que la caída en curso de los precios del carbón en China en medio de un suministro más fuerte reduzca el riesgo de escasez de energía (...) No solo son menores los riesgos de interrupciones, los costos de fundición del metal también han disminuido significativamente”, escribieron analistas de ANZ.

En otros metales básicos, el cobre en la LME cedía un 0,1% a US$9.430 la tonelada; el zinc perdía un 2.3% a US$ 3,166; el plomo aumentaba un 0.8% a US$ 2,366; el estaño subía un 0.3% a US$ 36,615; y el níquel avanzaba un 0.7% a US$ 19,270.