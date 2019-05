Cobre baja en medio de avance de metales por expectativas de acuerdo entre EE.UU. y China

El precio del cobre bajaba este jueves y tocó un mínimo desde febrero, con declives también para el zinc hasta su cota más reducida desde mediados de marzo ante una mayor preocupación por la demanda global y el aumento de las existencias.

A las 1035 GMT, el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.4% a US$ 6,211 la tonelada, su nivel más bajo desde el 18 de febrero.

Los inversores están preocupados por un reporte publicado el martes que mostró que el crecimiento fabril en China -el mayor consumidor mundial de metales- se desaceleró en abril. Un sondeo divulgado el jueves indicó que la actividad de las fábricas de la zona euro se contrajo por tercer mes.

Por otro lado, el precio del zinc en la LME perdía un 0.9% a US$ 2,746.50 por tonelada, tras caer a US$ 2,717, su mínimo desde el 11 de marzo.

No obstante, otros metales industriales subían en la sesión por esperanzas de un pronto acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. Algunos se vieron impulsados por reportes que indicaron que ambos países están cerca de un acuerdo comercial que terminaría con parte de los aranceles sobre bienes chinos valorados en US$ 250,000 millones.

Respecto a otros metales, el aluminio ganaba un 0.4% a US$ 1,823 por tonelada, tras caer a su mínimo en más de dos años el miércoles; el níquel mejoraba un 0.4% a US$ 12,200, el plomo avanzaba un 0.9% a US$ 1,869.50 y el estaño cedía un 0.7% a US$ 19,410.