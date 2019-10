Los trabajadores de la mina chilena Escondida, el mayor yacimiento de cobre del mundo, realizarán el martes una nueva paralización parcial de labores en rechazo a “abusos” de la empresa y en apoyo a recientes protestas en el país sudamericano, dijo el sindicato 1.

En medio de este panorama, el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés) cedía un 0.1%, a US$ 5,902.50 la tonelada; el aluminio subía un 0.2%, a 1.74; el zinc operaba estable a US$ 2,543.50; el plomo ganaba un 0.3%, a US$ 2,242; y el estaño mejoraba un 0.1%, a US$ 16,745.

Un sondeo de Reuters mostró que se espera que los precios del cobre y otros metales industriales se vean limitados el año próximo por culpa de un débil crecimiento económico que presionará al mercado.

Mientras tanto, los precios del níquel subían este martes, después de que un destacado productor como Indonesia anunció la suspensión temporal de las exportaciones del mineral, que entrará en vigor el año próximo.

A las 1205 GMT, el níquel referencial en la LME ganaba un 0.2%, a US$ 16,675 la tonelada.

El precio del metal usado para galvanizar acero ha subido más de un 50% en lo que va de año y los operadores ya están descontando el fin de las exportaciones indonesias, por lo que las noticias sobre las interrupciones de suministro no son suficientes para mover de forma significativa los precios, dijo Kieran Clancy, analista de Capital Economics.

Según agregó, es probable que la débil demanda de la industria acerera china haga que el níquel caiga a unos 15.000 dólares para fines de año.