Los precios del cobre bajaban este martes, después de que los trabajadores de una mina en Chile firmaron un nuevo contrato, disipando el temor a una huelga, al tiempo que se renovaban las preocupaciones económicas por el rebrote de casos de coronavirus.

A las 1107 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.2% a US$ 6,408 la tonelada, cerca aún de los US$ 6,633 tocados el 13 de julio.

Nitesh Shah, analista de WisdomTree, dijo que los precios -que están más altos que antes de la pandemia del coronavirus- deberían seguir subiendo mientras se recupera la demanda y las medidas de seguridad contra el virus restringen la producción.

No obstante, indicó que el alza de casos en muchas partes del mundo estaba generando dudas sobre si el crecimiento de la demanda "será tan vigoroso como se espera".

Los supervisores de la mina Centinela de la chilena Antofagasta, una de las mayores productoras mundiales de cobre, aprobaron el lunes una oferta para un nuevo contrato colectivo, que evitará una huelga en el yacimiento, dijo a Reuters el presidente del gremio.

Varias naciones asiáticas aprobaron nuevas restricciones y Reino Unido impuso una cuarentena a los viajeros procedentes de España, en un momento en que el mundo se enfrenta a una segunda ola de infecciones por coronavirus.

En otros metales básicos, el aluminio en la LME ganaba un 0.2% a US$ 1,710.50 la tonelada, el zinc bajaba un 0.9% a US$ 2,217.50, el níquel cedía un 1.3% a US$ 13,540, el plomo subía un 0.2% a US$ 1,854 y el estaño restaba un 0.6% a US$ 17,920.