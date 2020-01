Los precios del cobre retrocedían este miércoles ya que los inversores tomaban ganancias luego de que el metal alcanzó un máximo de ocho meses en la víspera, a lo que sumaban las dudas sobre los beneficios que tendrá el acuerdo comercial entre Estados Unidos y China.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que tras la firma de la Fase 1 del acuerdo comercial se mantendrían vigentes los aranceles de Washington sobre productos chinos, pero el presidente Donald Trump consideraría removerlos si Beijing accede rápidamente a una segunda fase del pacto.

“Las personas han vuelto a la realidad sobre la guerra comercial. Además muchos liquidaron activos y tomaron ganancias en esta etapa, así que veremos cómo va todo hoy después de la firma”, dijo Wenyu Yao, estratega de materias primas de ING Bank en Londres.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) operaba con una baja de 0.60% a US$ 6,264 por tonelada a las 1205 GMT, cortando una racha ganadora de siete días en la que anotó un alza acumulada de 9% en su máximo del martes.

“Desde diciembre, los precios han estado subiendo por encima de los fundamentos reales. En el corto plazo es difícil justificar los precios en base a la recuperación de la demanda real”, añadió Yao.

El martes, los precios del cobre tocaron máximos de ocho meses de US$ 6,314.50 por tonelada, impulsados por datos de comercio mejores a lo esperado en China, el mayor consumidor del metal, que apuntaron a una modesta recuperación de la demanda.

Los inventarios de cobre en los almacenes aprobados por la LME bajaron a un nuevo mínimo de ocho meses de 128,050 toneladas, un factor que ayudaba a suavizar el declive de los precios el miércoles.

Entre otros metales de uso industrial, el aluminio cedieron un 0.2% a US$ 1,806 la tonelada; mientras que el níquel subía 0.3% a US$ 13,885 la tonelada; el zinc cedía 0.1% a US$ 2,372 la tonelada; y el estaño ascendía 0.6% a US$ 17,540 la tonelada.