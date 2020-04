Los precios del cobre se afirmaban el jueves, después de que datos económicos procedentes de China apuntaron a señales de una recuperación gradual frente a la pandemia del coronavirus, aunque las ganancias eran limitadas por preocupaciones sobre el crecimiento global y el declive de la demanda de metales.

Los precios de casas nuevas en China, el principal consumidor mundial de metales, crecieron a su ritmo anual más lento desde junio de 2018, pero una aceleración del impulso indicaba que el impacto del coronavirus en el mercado de la propiedad está desvaneciéndose.

No obstante, el virus ha frenado la actividad económica en el resto del mundo, generando previsiones de una profunda recesión económica y una destrucción de la demanda por metales.

“El panorama en el corto plazo es de que las subidas perderán impulso porque nos enfrentamos aún al mayor impacto en la demanda que se recuerda y se necesitará mucho tiempo para arreglarlo”, dijo Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

A las 1026 GMT, el cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 0.3%, a US$ 5,126 la tonelada. El metal suele ser usado como una medida de salud económica.

Los precios del aluminio en la LME avanzaban por cuarta sesión consecutiva por un aumento de las expectativas de recortes de producción y alguna mejora en el mercado chino, dijo Wenyu Yao, analista de ING.

El aluminio referencial a tres meses sumaba un 0.8%, a US$ 1,519 la tonelada, tras tocar su mínimo en más de cuatro años la semana pasada, a US$ 1,455.

En otros metales básicos, el zinc en la LME subía un 0.7%, a US$ 1,945; el plomo cedía un 0.4%, a US$ 1,695; el estaño caía un 0.6%, a US$ 15,000; y el níquel restaba un 0.5%, a US$ 11,715.