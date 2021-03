Los precios del estaño cayeron más de un 10% este lunes, ya que los máximos de nueve años alcanzados la semana pasada provocaron algunas ventas técnicas y llevaron a los inversores a tomar ganancias, mientras que el cobre subía.

El estaño de referencia a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) se encaminaba a su mayor caída diaria desde 2008. A las 12:02 GMT, bajaba un 8.7% a US$ 23,415 la tonelada.

El precio del estaño, que se utiliza en la soldadura para conectar componentes en la electrónica, saltó a su máximo desde agosto de 2011 el jueves a US$ 27,500 la tonelada.

La actividad fabril de China se expandió en febrero a un ritmo más lento que el mes previo, alcanzando el punto más bajo desde mayo pasado e incumpliendo las expectativas del mercado después de las breves interrupciones a principios de año.

En tanto, el cobre subía un 0.4% a US$ 9,109 la tonelada tras cerrar febrero con su mayor alza mensual desde 2016.

Entre otros metales, el aluminio subía un 0.1% a US$ 2,157, el zinc ganaba un 0.2% a US$ 2,799 y el níquel avanzaba un 0.3% a US$ 18,640.