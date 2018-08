Cobre avanza a máximos de una semana por retroceso del dólar

Los precios del cobre subían hoy hasta ubicarse en máximos de una semana, gracias a que los fondos recortaron sus posiciones bajistas y el dólar retrocedió, mientras el mercado de materias primas aguarda el resultado de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.

Los precios del cobre referencial en la Mesa de Metales de Londres (LME) ganaban 1.07% a US$ 6,055.5 la tonelada a las 1042 GMT. Previamente en el día, llegó a cotizar en US$ 6,076 dólares.

El metal utilizado en la energía y la construcción ha sumado casi 5% desde que cayó a su menor nivel de 14 meses de US$ 5,733 por tonelada el miércoles pasado.

"El dólar se ha debilitado y existe cierto alivio en las tensiones entre China y Estados Unidos", dijo un importante operador de metales. "Si la demanda china se mantiene entonces el cobre permanecerá firme cerca de estos niveles, posiblemente un poco más alto", añadió.

Un dólar en declive hace más baratas a las materias primas que se negocian en la moneda estadounidense para los inversores fuera de Estados Unidos, lo que potencialmente eleva la demanda de los metales. Esta relación es empleada por los fondos para generar señales de compra y venta a partir de esquemas numéricos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no espera muchos avances de las conversaciones sobre comercio que se sostendrán esta semana con China y sostuvo que no había un plazo específico para poner fin a la disputa, que amenaza con la imposición de aranceles mutuos a virtualmente todos los productos exportables de las dos mayores economías del mundo.

China es el mayor consumidor de cobre del mundo y representa casi la mitad de la demanda mundial estimada en cerca de 24 millones de toneladas este año. Estados Unidos tiene un 8% de la demanda global.

La barrera de resistencia técnica del cobre se sitúa actualmente en US$ 6,140 la tonelada, donde han convergido el promedio móvil de 21 días y el umbral de retrocesos de Fibonacci.

Entre otros metales industriales, el aluminio sumaba 0.56%, a US$ 2,066.5 la tonelada; el zinc ascendía 2.46%, a US$ 2,436 la tonelada; y el níquel ganaba 1.33%, a US$ 13,740 la tonelada.