Cobre avanza a máximos de dos semanas en la apertura del lunes

Los precios del cobre subían el lunes hasta máximos de dos semanas, ya que datos mejores a lo previsto sobre la producción industrial y la inversión de China impulsaron la confianza de los inversores, aunque las ganancias eran contenidas por la persistente riña comercial entre Washington y Pekín.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía 1.2% a US$ 6,008 la tonelada a las 10:16 (GMT). Los precios del metal utilizado ampliamente en la construcción y el tendido eléctrico alcanzaron previamente US$ 6,009 la tonelada, su mayor nivel desde el 1 de julio.

"La fortuna del cobre está muy vinculada a lo que está pasando con las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos y el panorama sobre los estímulos y la demanda chinos", dijo Oliver Nugent, analista de Citi.

El crecimiento económico de China, el mayor consumidor de metales básicos del mundo, se desaceleró al 6.2% en el segundo trimestre, su ritmo más débil en al menos 27 años, al debilitarse la demanda en el país y en el extranjero ante la creciente presión comercial de Estados Unidos.

Si bien la producción industrial y las ventas al por menor de junio ofrecieron señales de mejora, algunos analistas advirtieron que las ganancias podrían no ser sostenibles. China representa casi la mitad del consumo mundial de cobre, estimado en 24 millones de toneladas para este año.

El asesor de la Casa Blanca Peter Navarro dijo el viernes a la cadena CNBC que las conversaciones comerciales de Estados Unidos con China están en un "periodo de pausa" y que se retomarían pronto.

Entre otros metales básicos, el níquel tocó su mayor nivel desde el 7 de marzo a US$ 13,615, mientras que el aluminio sumaba 0.5% a US$ 1,831 la tonelada. En tanto, el zinc cotizaba estable en US$ 2,438 la tonelada y el estaño bajaba 0.2% a US$ 18,170 por tonelada.