Los precios del cobre subían levemente el jueves, debido a que los inversores se concentraban en el débil panorama para la demanda y se mostraban escépticos ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre que pronto podría alcanzar un acuerdo comercial con China.

La actividad también era baja antes de un largo feriado en China, el mayor consumidor de metales, a partir del 1 de octubre.

En este panorama, el cobre referencial a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME, por sus siglas en inglés) ganaba un 0.03% a US$ 5,788.50 la tonelada a las 1116 GMT, luego de que tocaron un mínimo de US$ 5,518 a comienzos de mes.

Las disputas comerciales y un debilitamiento del crecimiento económico han golpeado a los precios de los metales industriales, a pesar de los déficits que registran algunos.

“Muchos actores del mercado no creen el argumento de ayer (de Trump) de que un acuerdo comercial podría ser inminente”, dijo Daniel Briesemann, analista de Commerzbank. “Se mantienen a la espera”, agregó.

Trump dijo el miércoles que un acuerdo para poner fin a la guerra comercial con China de casi 15 meses podría darse antes de lo pensado.

El mercado calcula que la actividad manufacturera de China se habría contraído por quinto mes consecutivo en setiembre, mostró un sondeo de Reuters, lo que aumentaría las preocupaciones sobre la economía del país.

Entre otros metales industriales, el zinc ganaba un 1.1% a US$ 2,314 por tonelada y el níquel subía un 0.3% a US$ 17,370, mientras que el aluminio perdía un 0.3% a US$ 1,746.50, el plomo avanzaba un 0.3% a 2.US$ 114 y el estaño sumaba un 0.1% a US$ 16,540.