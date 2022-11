El cobre cerró con un alza del 7.1% en la Bolsa de Metales de Londres, mientras que el zinc subió un 5.7% y el aluminio avanzó un 4%. Las acciones mineras también registraron sólidos desempeños, destacando Anglo American Plc, que subió un 11%.

La caída del dólar aumenta el poder adquisitivo de los consumidores de productos básicos en países como China, donde el yuan experimentó su mayor repunte desde el 2005.

Los metales han estado atrapados durante meses en un tira y afloja entre el alza del dólar y el pesimismo económico mundial, por un lado, y las restricciones crónicas de la oferta que han afectado a mercados como el del cobre y el zinc, lo que ha generado el riesgo de que se produzcan repuntes bruscos si mejoran las condiciones de la demanda.

Sin embargo, la fortaleza de la moneda estadounidense y las presiones macroeconómicas, desde el aumento de las tasas de interés hasta la crisis de la deuda en el sector inmobiliario chino y la crisis energética europea, han mantenido los precios bajo presión durante meses; incluso después del alza del viernes, el cobre solo está en su nivel más alto desde mediados de setiembre.

Los inversores se han vuelto bajistas a medida que las condiciones macroeconómicas se debilitan.

Esta semana, el sentimiento hacia China cambió rápidamente, ya que una serie de titulares favorables al mercado, junto con rumores no verificados de que China está a punto de salir de su estricta política COVID cero, ayudaron a desencadenar un fuerte repunte en los mercados de valores chinos.

Agregando combustible al repunte del viernes en la LME, el índice índice Bloomberg Dollar Spot sufrió la mayor caída desde marzo del 2020 tras datos publicados en Estados Unidos que mostraron un aumento de los empleos nuevos, pero un alza en la tasa general de desempleo.

Los precios suben más del 7% por la esperanza de que China relaje los controles de COVID.

El cobre subió hasta los US$ 8,121 la tonelada, antes de cerrar a US$ 8,099 la tonelada, lo que representa el mayor incremento diario desde enero del 2009. Las protestas en la mina Las Bambas de MMG Ltd. en Perú también avivaron las preocupaciones sobre la oferta, luego de que la compañía dijera que ha estado interrumpiendo progresivamente sus operaciones desde el 31 de octubre debido a bloqueos en la mina.