Los precios del cobre en Londres caían el jueves ante el temor a una menor demanda de China luego de que se informó un incremento en la cifra de muertes e infecciones por la epidemia de coronavirus.

A las 0721 GMT, el cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 0.4% a US$ 5,740.50 la tonelada. En tanto, el contrato del metal más activo en la Bolsa de Futuros de Shanghái (ShFE) ganó un 0.2% a 45,710 yuanes (6,546.65) la tonelada.

El aluminio bajaba un 0.4% a US$ 1,729.50 la tonelada y el níquel restaba un 0.7% a US$ 13,195 la tonelada. El zinc se afirmaba un 0.7% a US$ 2,162.50 la tonelada, mientras que el plomo caía un 0.1% a US$ 1,853 la tonelada.

Hubei, la provincia china en el epicentro del brote de coronavirus, informó el jueves de un aumento récord a 14,840 casos nuevos en la región gracias a un nuevo método de diagnóstico. El miércoles se habían reportado 2,015 contagios nuevos en todo el país.

“Un crecimiento económico más lento a lo previsto en China impacta a los metales y a la minería dado que la nación es un gran consumidor de muchas de esas materias primas y un importante mercado final para automotrices y otros manufactureros que usan metales en el proceso de producción”, dijo Fitch Ratings en un reporte.

“Pero la escala del impacto sigue siendo incierta y dependerá de la duración e intensidad de la crisis y cualquier estímulo gubernamental para compensar los efectos de la epidemia”, apuntó el reporte.