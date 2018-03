Cobre, aluminio y zinc tocan mínimos de varios meses por temor a guerra comercial

Los metales básicos tocaron mínimos de varios meses el viernes debido a que se intensificó la amenaza de una guerra comercial global que podría dañar el crecimiento, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció aranceles de hasta US$ 60,000 millones a productos chinos.

Trump planea imponer las tarifas por lo que según él es una apropiación indebida de la propiedad intelectual de Estados Unidos, pero solo después de un período de consulta de 30 días que comienza una vez que se publica una lista.

Las crecientes tensiones han generado temblores en los mercados financieros, ya que los inversores ven consecuencias nefastas si las dos economías más grandes del mundo -Estados Unidos y China- comienzan a erigir barreras comerciales.

En Londres, el cobre, el aluminio y el zinc llegaron a su punto más débil desde mediados de diciembre, mientras que en Shanghái, el cobre retrocedió a niveles no vistos desde mediados de 2017, aunque los precios reducían sus pérdidas hacia el final de la jornada asiática.

"Esperamos que el cobre continúe subiendo durante el transcurso del año reflejando el déficit de oferta, pero obviamente estamos viendo lo que podría convertirse en una guerra comercial, que si lo hace, cambia todo", dijo Nitesh Shah, estratega de materias primas de ETF Securities.

El cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdía un 0.2% a US$ 6,687 la tonelada, después de haber alcanzado su nivel más bajo desde mediados de diciembre a US$ 6,623.50. Los precios extendieron las caídas de la sesión anterior, rompiendo el promedio móvil de 200 días por primera vez en alrededor de 18 meses.

El Ministerio de Comercio de China dijo que su país estaba planeando medidas contra importaciones estadounidenses por hasta US$ 3,000 millones para equilibrar los aranceles de Estados Unidos al acero y el aluminio chinos.

El níquel en la LME caía un 0.9% a US$ 13,070, habiendo alcanzado previamente su nivel más bajo desde mediados de febrero. El zinc bajaba un 0.3% a US$ 3,213.50, tras tocar su mínimo desde mediados de diciembre. El aluminio retrocedía un 0.3% a US$ 2,068.50, después de alcanzar mínimos de tres meses.