Cobre y aluminio operan al alza en medio de preocupaciones por suministro en China

El cobre y el aluminio operaban al alza este jueves por reportes sobre cortes de producción en una de las mayores fundiciones de China, lo que aumentó las dudas sobre los suministros del país asiático, el mayor productor y consumidor mundial de metales.

A las 10:55 GMT, el aluminio referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.6% a US$ 1,867 la tonelada, su cota más elevada desde el 3 de mayo.

"Los precios del aluminio se han visto impulsados por cortes de producción por razones regulatorias y medioambientales", dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer , agregando que aún está por ver el impacto que tendrá en el mercado global.

Xinfa Group, una de las mayores fundiciones de aluminio de China, está cerrando todas sus líneas de producción en su refinería de alúmina de Shanxi, con capacidad para 2.8 millones de toneladas por año, por un periodo no especificado, en medio de una disputa ambiental, lo que provocó el alza de los precios de la alúmina.

La alúmina puede significar hasta un tercio de los costos de producción del aluminio. Los precios a de la alúmina han trepado más de un 10%, a más de 3,000 yuanes (US$ 436) la tonelada, en las últimas cuatro semanas.

Jackie Wang, analista de la consultora CRU en China, espera que los precios de la alúmina sigan altos, prestando apoyo a los precios del aluminio.

China es el mayor consumidor mundial de aluminio, así como el mayor productor, con un 57% de la producción global, estimada en más de 64 millones de toneladas en 2018.

En otros metales, el cobre ganaba un 0.5%, a US$ 6,116 por tonelada, el zincsumaba un 0.5%, a US$ 2,639, el plomo avanzaba un 1.1%, a US$ 1,833l, el estaño perdía un 1.8%, a US$ 19,485, y el níquel mejoraba un 0.5%, a US$12,210.