Los precios del cobre alcanzaron el viernes su mayor nivel en un mes y medio, ya que los inversores se mostraban motivados porque un alivio en las tensiones entre Estados Unidos y China podría eventualmente aumentar la demanda por metales.

China excluirá algunos productos agrícolas estadounidenses de sus aranceles adicionales, informó el viernes la agencia estatal de noticias Xinhua.

La medida se produce después que ambos países realizaron gestos conciliadores el jueves, con China renovando las compras de productos agrícolas estadounidenses y Washington retrasando en dos semanas la entrada en vigor de un incremento en los aranceles sobre ciertos bienes chinos.

La prolongada guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo ha pesado sobre el crecimiento mundial y sobre la perspectiva de demanda por la mayoría de los metales industriales.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganaba un 1.2% a US$ 5,902 la tonelada a las 1030 GMT, el mayor nivel desde el 1 de agosto. Los volúmenes, sin embargo, eran acotados debido al cierre de la bolsa de futuros de Shanghái, que reabrirá sus operaciones el lunes.

Mientras, el níquel perdía un 1.8% a US$ 17,660 la tonelada, después que los inventarios en la LME escalaron un 6.6% a 166,680 toneladas, un máximo desde el 24 de junio.

El aluminio perdía un 0.1% a US$ 1,802 la tonelada, el zinc ganaba un 1.3% a US$ 2,378, el plomo sumaba un 0.9% a US$ 2,096 y el estaño ascendía un 0.7% a US$ 17,245.