Cobre se acerca a mínimos de febrero ante aumento de tensión comercial entre EE.UU. y China

Los precios del cobre se acercaban este martes a los mínimos de dos meses y medio tocados la semana pasada, por preocupaciones sobre la demanda después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que elevará los aranceles a bienes chinos.

El cobre referencial en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cedía un 1.1% a US$ 6,167 la tonelada, a las 1045 GMT. La semana pasada, los precios del metal cayeron a US$ 6,150, su mínimo desde el 15 de febrero.

Trump cargó el lunes contra las prácticas comerciales de China, asegurando que Washington pierde miles de millones de dólares ante Beijing y comprometiéndose a proteger el comercio estadounidense mientras la tensión aumenta.

Los precios del cobre también se veían afectados por el aumento de los inventarios en almacenes aprobados por la LME , que se situaban en 230,075 toneladas, más del doble desde mediados de febrero.

Por otro lado, los precios del zinc, metal usado para galvanizar acero, perdían un 2.1% a US$ 2,715 la tonelada. Más temprano tocaron un mínimo de dos meses de US$ 2,705 por dudas sobre la demanda china y un aumento de suministros en la segunda mitad del año, cuando las fundiciones reinician sus actividades y amplían su capacidad.

En otros metales básicos, el aluminio subía un 0.1% a US$ 1,798; el plomo bajaba un 1.7% a US$ 1,868; el estaño ganaba un 0.9% a US$ 19,495; y el níquel perdía un 0.8% a US$ 12,090 la tonelada.