Cobre abre al alza ante optimismo por recorte de tasas de la FED

Los precios del cobre subían el miércoles, ya que los operadores interpretaban el recorte de tasas de la Reserva Federal como un movimiento positivo que aliviará las condiciones de liquidez, pero las preocupaciones sobre la demanda en China dominaban la atención.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.9% a US$ 5,718 la tonelada. Asimismo, los precios del metal usado por los inversores como indicador de salud económica alcanzaron los US$ 5,780.50 el martes, su nivel más alto desde el 21 de febrero.

La FED bajó las tasas de interés el martes, una decisión de emergencia diseñada para proteger a la economía más grande del mundo del impacto del coronavirus.

“Asustó a los mercados en el sentido de lo que saben que no sabemos. Pero la gente se ha dado cuenta de que la intención era calmar y aliviar las condiciones financieras que se han endurecido debido a la caída de la renta variable”, dijo Carsten Menke, analista de Julius Baer.

En tanto, los operadores de metales están observando la acumulación de inventarios en China, en busca de pistas sobre la actividad de fabricación y construcción.

Entre otros metales, el aluminio a tres meses subía un 0.4% a US$ 1,729 la tonelada. Entre otros metales, el zinc subía un 0.7% a US$ 1,990, mientras que el níquel ganaba un 1.6% a US$ 12,765 la tonelada.