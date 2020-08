Un grupo de inversores multimillonarios en Estados Unidos está acumulando efectivo a niveles sin precedentes.

Tiger 21, un club de más de 800 inversores, informó el jueves que sus miembros han elevado las posiciones de efectivo al 19% de los activos totales por temor a las consecuencias económicas de la pandemia en Estados Unidos. Alrededor de una cuarta parte ahora espera que la crisis continúe hasta finales de junio próximo, dijo el grupo.

“Este incremento de efectivo es un cambio extraordinario. Estadísticamente, este es el cambio mayor y más rápido en la asignación de activos que Tiger 21 ha visto”, dijo Michael Sonnenfeldt, presidente del club, cuyos participantes suelen tener más de US$ 100 millones en activos.

“Al tratar de acumular recursos con prudencia, los miembros han ganado liquidez y no reinvertirán de inmediato en esas áreas, con el fin de mantener y generar efectivo para resistir esta tormenta”.

Con casi 180,000 muertes por coronavirus, EE.UU. se encuentra entre los países más afectados por la pandemia. Sufrió la peor recesión registrada en el segundo trimestre, y los economistas advierten cada vez más de una desaceleración prolongada si los políticos no proporcionan entre US$ 1 y US$ 2 billones en fondos de ayuda este otoño.

El impacto económico de la pandemia no ha logrado frenar el alza de las bolsas. El Índice S&P 500 cerró a un máximo el miércoles, llevando su repunte de un mínimo de marzo al 55% gracias al apoyo continuo de la Reserva Federal y la fortaleza de las empresas de tecnología, que ofrecen servicios a personas confinadas en casa.

Eso también ha llevado a que alrededor del 84% de los directores financieros consideren que la renta variable está demasiado cara, según una encuesta trimestral realizada por Deloitte LLP, el segundo nivel más alto en la década desde que la firma de contabilidad y consultoría comenzó a recopilar los datos. Solo el 2% de los encuestados dijo que las acciones estadounidenses parecen baratas.

Los miembros de Tiger 21 generalmente se reúnen mensualmente en pequeñas grupos para compartir puntos de vista y hablar de inversiones, que normalmente son conservadoras y a más largo plazo.

La mayoría espera que la crisis del virus continúe durante el resto de este año, pero siguen confiando en el crecimiento a largo plazo de Estados Unidos y siguen buscando “oportunidades al alza dramáticas”, según el informe del grupo.

Si bien son inversores a largo plazo, muchos de los miembros de Tiger 21 aprovecharon la convulsión inicial del mercado derivada de la pandemia y apostaron en contra del índice S&P 500.

En consecuencia, Sonnenfeldt y otros miembros recibieron “3, 4, 5, incluso 10 veces más” de lo pagado por las opciones de venta que compraron, dijo Sonnenfeldt en marzo, pero no reveló cuánto apostaron.