La población mundial llegará a los 8,000 millones de personas a mediados de noviembre y va a seguir aumentando, aunque el ritmo de crecimiento se ha ralentizado, según la ONU, que destaca una mayor diversidad geográfica entre algunas regiones del mundo.

Ralentización

La ONU estima que este 15 de noviembre en el planeta habrá 8,000 millones de personas, más de tres veces más que los 2,500 de 1950.

Pero el “mensaje clave” es que “el ritmo de crecimiento de la población mundial se ha reducido radicalmente desde el pico de los años 1960″, dice a la AFP Rachel Snow, del Fondo de Naciones Unidas para la Población.

Este crecimiento pasó del 2.1% entre 1962 y 1965 a menos del 1% en el 2020 y podría caer en torno al 0.5% para el 2050.

¿9,000 millones y después 10,000?

Dado el número de personas en edad fértil y la creciente esperanza de vida, la población va a seguir aumentando. Para el 2030 se esperan 8,500 millones, 9,700 millones en el 2050, antes de llegar al “pico” de 10,400 millones en los años 2080 que será seguido por un estancamiento hasta fines de siglo, según proyecciones de la ONU.

Pero no todo el mundo está de acuerdo con estas previsiones. Un estudio del IHME (Institute for Health Metrics and Evaluation) estadounidense publicado en el 2020, predice que el pico será mucho antes, en 2064, aunque con 9,700 millones, y que será seguido de un declive hasta los 8.800 millones para 2100.

“Estamos por debajo (de la ONU) porque tenemos un modelo de fertilidad muy diferente”, que prevé 1.66 niño por mujer en el 2100, explica a la AFP el autor principal Stein Emil Vollset, que estima que el crecimiento parará en los “9,000-10,000 millones”.

Fecundidad a la baja

En el 2021, la tasa de fecundidad media era de 2.3 niños por mujer, frente a 5 de media en 1950, según la ONU, que prevé 2.1 para el 2050.

“Actualmente, la mayoría de los habitantes vive en un país con una tasa de fecundidad por debajo de la tasa de reemplazamiento de la población” de 2.1 dice Rachel Snow.

Cada vez más viejos

Un factor clave del crecimiento de la población es que la esperanza de vida aumenta: 72.8 años en el 2019, nueve años más que en 1990. Y la ONU prevé 77.2 años para el 2050.

El resultado es que combinado con la baja fecundidad, los mayores de 65 años representan el 10% de la población en 2022 y el 16% en el 2050.

Un envejecimiento que tiene efectos en el mercado de trabajo, los sistemas de pensiones, el cuidado de las personas mayores, entre otros.

“Cada vez más países nos piden que les ayudemos a comprender cómo podrían hacer para que aumente su población”, dice Rachel Snow.

Diversidad sin precedente

Los datos mundiales esconden una enorme diversidad demográfica.

Más de la mitad del crecimiento de la población para 2050 ocurrirá en 8 países, según la ONU: República Democrática de Congo, Egipto, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania.

La edad media ilustra también esta diversidad: 41.7 años en Europa frente a los 17,6 del África subsahariana. “En el pasado, los países no tenían gran diferencia de edad, (eran) más bien jóvenes; en el futuro, los países tendrán edades parecidas, pero sobre todo (serán) viejos”, pero en este momento exacto de la historia, “el mundo está muy dividido”, dice Rachel Snow.

Diferencias que pueden tener un papel en las relaciones geopolíticas, dicen algunos expertos.

India va a superar a China

Los países más poblados del planeta, China e India, van a intercambiarse el lugar en el podio a partir del 2023, según la ONU.

La población china y sus 1,420 millones de habitantes del 2022 va a empezar a reducirse, para caer a los 1,300 millones en el 2050, antes de llegar a los 800 millones para fines de siglo.

En cambio, la población india, de 1,410 millones en el 2022, pese a que la tasa de natalidad es inferior a la tasa de reemplazo, va a seguir creciendo, y tendrá 1,660 millones para el 2050.

En el 2050, India se convertirá en el país más poblado del planeta por delante de China. En tercer lugar está Estados Unidos, pero empatado con Nigeria, con 375 millones de habitantes.

Fuente: AFP