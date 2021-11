Las ventas de bonos soberanos latinoamericanos en los mercados internacionales caerán significativamente a US$ 36,000 millones en el 2022 desde US$ 57,000 millones en lo que va del año, en tanto los países recortan el gasto fiscal de niveles máximos debido a la pandemia, según Citigroup Inc.

“Esperamos una presión de suministro neta positiva en esta región”, escribió el estratega de mercados emergentes de Citi, Donato Guarino , en una nota esta semana.

El analista estima unos US$ 15,000 millones en suministro neto soberano para el 2022, aunque las emisiones deberían finalmente regresar a niveles similares al 2019. Es posible que haya sorpresas al alza, explicó.

Los programas de gastos relacionados con el coronavirus han sido especialmente prominentes a medida que la región continúa lidiando con la pandemia, agregó. “Las ramificaciones de COVID siguen siendo un factor importante en la región”.

Además, proyecta que la emisión global de moneda fuerte soberana de los mercados emergentes ascenderá a US$ 154,000 millones el próximo año, una caída con respecto al suministro bruto en lo que va del año de US$ 192,000 millones.

Asimismo, estima que los países con calificación de grado de inversión en Asia y América Latina proporcionarán la mayor parte de la oferta neta en el 2022, ya que es probable que Oriente Medio se convierta en un pagador neto.

“Esto implica que los inversores no especializados en mercados emergentes podrían absorber algunos de los bonos”, dijo.

Se espera que Asia sea el mayor proveedor neto seguido de América Latina, liderada por Chile (con un estimado de US$ 12,000 millones) y México.

“En términos netos, el aumento debería ser solo de US$ 1,500 millones, pero esto es parte de una tendencia creciente de degradación fiscal, que creemos que hará bajar la calificación crediticia de Chile”, señaló el estratega.