Según Citigroup Inc., el petróleo y otros combustibles fósiles mantendrán su demanda durante al menos tres décadas, incluso pese a que los países pretenden utilizar una recuperación posterior al virus para acelerar la descarbonización de la economía global.

Las principales petroleras, como Royal Dutch Shell Plc, BP Plc y Exxon Mobil Corp., también tienen oportunidades de invertir en tecnologías y procesos destinados a reducir el impacto climático de los combustibles a base de hidrocarburos, dijo el miércoles Ed Morse , jefe global de investigación de productos básicos de Citigroup Inc., en una entrevista en Bloomberg TV.

“No es el fin de las petroleras grandes ni pequeñas”, dijo Morse . “Esta epidemia ha estimulado la regulación, en Europa en particular, y ha estimulado la inversión para reducir el petróleo como combustible para el transporte, reducir el carbón y, hasta cierto punto, el gas natural como combustible generador de energía, pero no van a desaparecer por los próximos 30 años”.

Los vehículos eléctricos, de celda de combustible y gas natural eliminarán casi 15 millones de barriles diarios de aumento de la demanda de petróleo para el 2040, según BloombergNEF.

La demanda total de petróleo probablemente no volverá a los niveles anteriores al virus, al menos, hasta fines del 2021, mientras que el mercado de carbón térmico “está en una difícil situación”, señaló el martes Grupo BHP, productor de ambas materias primas.

Es posible que los combustibles para el transporte se vean beneficiados por una mayor demanda en las naciones africanas, un factor que será respaldado por precios más bajos a medida que el petróleo sea desplazado por vehículos eléctricos en economías avanzadas, según Morse. “La demanda de combustibles para el transporte en ese continente contrarrestará lo que esté sucediendo en las economías avanzadas y, hasta cierto punto, en China”, dijo.

Citi estima que, en el corto plazo, la producción de petróleo en Estados Unidos continuará disminuyendo hasta mediados del 2021 debido al menor número de plataformas y en medio de los recortes en el gasto de capital, señaló.