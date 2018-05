Citi advierte sobre precio de mineral de hierro a largo plazo

El mineral de hierro podría mantenerse en la banda de los US$ 60 un tiempo más. Citigroup Inc. prevé que los precios continúen en ese rango hasta el tercer trimestre, pero advierte que el material podría sufrir una baja en el largo plazo, a consecuencia del mayor uso de chatarra, o restos de hierro, y una menor demanda de acero en China.

El mineral de hierro registrará una media de US$ 65 la tonelada este año, antes de bajar a US$ 60 en el 2019, según la estratega de materias primas Tracy Liao. Esta cifra contrasta con el promedio de US$ 70.58 en lo que va de año para el metal de referencia, según Mysteel.com. El año pasado estuvo en los US$ 71, aunque con fuertes variaciones.

Después de años de volatilidad, marcados por un alza en la producción, las expectativas sobre la demanda china y medidas medioambientales en ese país, el precio del mineral de hierro se ha establecido en un estrecho rango de variación de US$ 10 en los últimos dos meses.

La relativa calma se produjo a pesar de que las acerías chinas anunciaron una producción de acero sin precedentes, y los puertos chinos registran inventarios en niveles récord.

La importante minera, Vale SA, ha señalado este mes su disposición a intervenir para reducir la volatilidad en el precio, operando por debajo de su capacidad para evitar un exceso de suministro, pero lista para aumentar su producción, si los precios se disparan.

La proyectada caída del precio estará provocada “por una combinación de menor demanda de acero de parte de China y una mayor sustitución del mineral de hierro a favor del uso de chatarra”, dijo Liao, quien expone en la Iron Ore Week de Singapur, un evento anual organizado por Singapore Exchange Ltd.

También habrá exposiciones de Vale, BHP Billiton Ltd. y Rio Tinto Group.Las acerías “tienden a usar más chatarra porque hay más disponibilidad”, según Liao, quien agregó que China se está acercando a su “era de reciclaje”, a medida que más autos son descartados y se reemplazan más edificios.

Las restricciones medio ambientales, especialmente los recortes de producción durante el invierno, limitaron el uso de altos hornos de parte de las acerías, por lo que para mantener la producción “tienden a usar más chatarra”, afirmó Liao en una entrevista.

El mineral con 62% de hierro cayó 0.9% a US$ 64.15 el martes, acumulando pérdidas por 13%, según Mysteel. Si bien el material se mantiene en el rango sobre los US$ 60 desde el 16 de marzo, los precios de referencia se han debilitado en los últimos cuatro días hasta su menor nivel en un mes. El miércoles, los futuros en la bolsa de Singapur cayeron por séptimo día consecutivo, con un retroceso del carbón y el acero.