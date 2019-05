Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

Las negociaciones comerciales no marchan bien, los mercados caen y hay sabotaje cerca del Estrecho de Ormuz . A continuación, algunas de las cosas de las que los mercados están hablando hoy.

Resaca de fin de semana

Si había esperanzas de un gran avance en el tema comercial entre Estados Unidos y China, éstas se disiparon durante el fin de semana ya que ambas partes parecieron endurecer sus posiciones. El presidente Donald Trump reiteró su afirmación de que Pekín "rompió el acuerdo" mientras que los medios estatales chinos lo culparon del impasse e hicieron hincapié en la capacidad de recuperación económica de la nación asiática.

El optimismo para una solución al enfrentamiento en el corto plazo se desvanece. Se prevé que cargos de Estados Unidos anuncien hoy detalles de sus planes para imponer un arancel adicional del 25% a todas las importaciones restantes de China, y aún se espera la respuesta de la nación asiática. Larry Kudlow, principal asesor económico de Trump, dijo el domingo que no estaban previstas más conversaciones.

Caen los mercados

El empeoramiento de las perspectivas comerciales está afectando las bolsas mundiales. No hubo ninguna señal del equipo de protección contra el hundimiento en China anoche, donde el Índice Compuesto de Shanghái cerró con una caída del 1.2%.

El índice MSCI Asia Pacific de la región cayó un 0.7%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con una baja del 0.5% debido a que la apreciación del yen se sumó a la presión sobre los exportadores. En Europa, el índice Stoxx 600 retrocedía un 0.5% a las 5:45 am, hora de Nueva York, mientras que los futuros S&P 500 apuntaban a una fuerte caída al inicio de la jornada. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años era del 2,426% y el dólar avanzaba.

Sabotaje

Arabia Saudita dijo que dos de sus petroleros fueron atacados conforme se acercaban al Estrecho de Ormuz, el punto de estrangulamiento más importante del mundo para los envíos de crudo. La naturaleza precisa de los ataques, que también afectaron a buques de carga, sigue sin estar clara.

El incidente llega en un momento en que las tensiones en la región están aumentando a medida que las relaciones entre Irán y Estados Unidos continúan empeorando por la intensificación de las sanciones y despliegues militares en el Golfo. Los futuros del crudo Brent llegaron a subir un 1.9% en Londres esta mañana.

Noticias del sector automotriz

Es probable que haya volatilidad en el segundo día de negociación de Uber Technologies Inc. después de que la compañía despidiera la jornada muy por debajo del precio de salida a bolsa en su debut. Los débiles resultados informados por el principal competidor de la compañía, Lyft Inc., y la ola de ventas en el mercado significa que el mayor debut bursátil del año podría continuar experimentando dificultades. En otras partes del mundo automotriz, Nissan Motor Co. se opone a esfuerzos renovados de Renault SA para una fusión porque la compañía cree que la estructura propuesta no ayudará a revivir sus fortunas.

¿Habrá suerte?

El presidente Trump está adquiriendo cierta experiencia en hacer que sus posibles candidatos para el consejo de la Reserva Federal no consigan la aprobación del Senado. El nombre más reciente en la lista de posibles elecciones para una de las dos vacantes es la economista conservadora Judy Shelton, quien ha desempeñado el cargo de asesora informal del presidente.

En otras noticias de la Fed, el presidente de la Fed de Boston, Eric Rosengren, el vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, así como el presidente de la Fed de Dallas, Robert Kaplan, hablarán hoy.