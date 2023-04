Un ciclo de deuda en dificultades, en el que aumenta el número de empresas con una carga de deuda demasiado elevada o con problemas de refinanciación, ya está aquí y es probable que se mantenga durante algún tiempo, dijo a Reuters el fundador de Strategic Value Partners (SVP).

Victor Khosla , también jefe de inversiones de la firma de inversión centrada en el crédito oportunista y el capital riesgo, dijo que la fuerte subida de las tasas de interés había cambiado fundamentalmente el entorno económico y financiero.

“Por primera vez en 30 años, vemos un ciclo en el que los bancos centrales no son nuestros amigos y con tasas más altas durante más tiempo... el ciclo de dificultades no está a la vuelta de la esquina, en parte ya está aquí”, dijo el fundador de SVP, que gestiona unos US$ 17,000 millones en activos.

Un indicador habitual de las dificultades de las empresas es el precio de descuento al que cotizan los bonos.

Khosla observó que alrededor del 23% de los bonos basura de todo el mundo se negocian por debajo de 80 centavos de dólar, cerca del 25%-30% observado en anteriores ciclos de dificultades, como durante la crisis COVID de 2020.

Las recientes turbulencias derivadas de los sectores bancarios estadounidense y europeo han endurecido las condiciones de financiación y elevado los riesgos de recesión. Y aunque los principales bancos centrales se han mostrado más cautelosos, siguen siendo probables nuevas subidas de tasas dada la rigidez de la inflación.

“La mentalidad que tenemos, a medida que nos acercamos a este ciclo, es que son un par de años a la baja y un par de años al alza. No hay un mes de bajada y otro de subida como en COVID”, dijo Khosla, refiriéndose al aumento de las oportunidades de deuda en dificultades.

Añadió que las recientes turbulencias del mercado habían puesto de manifiesto la fragilidad del sector bancario, acelerando la tendencia de la deuda en dificultades.

Fuente: Reuters