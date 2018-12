Los precios del cobre se encaminaban el viernes a una tercera semana consecutiva de caídas, después de que datos industriales más débiles de lo esperado en China rebajaron las expectativas de demanda en el mayor consumidor mundial de metales.

Cifras oficiales indicaron que la producción industrial de China en noviembre tuvo su menor aumento en casi tres años. Por otra parte, datos de la zona euro mostraron una desaceleración en el crecimiento de Europa.

A las 11:30 GMT, el cobre referencial en el Mercado de Metales de Londres (LME) perdía un 0.9%, a US$ 6,098 la tonelada, y un 0.8% en la semana.

El metal usado en electricidad y construcción ha caído un 16% en lo que va de año, presionado a la baja por temores de enfriamiento de la economía china y una disputa comercial entre Washington y Pekín que podría acelerar la ralentización.

Los datos chinos y un dólar reforzado estaban presionando a los precios de los metales, dijo, Daniel Briesemann, analista de Commerzbank. Un billete verde más sólido encarece los metales para los compradores con otras monedas y puede afectar a las demanda.

La segunda mayor economía mundial ha estado perdiendo impulso en los últimos trimestres. Las ventas de automóviles chinos también cayeron cerca de un 14% interanual en noviembre, el descenso más abrupto en casi siete años.

Las empresas de la zona euro terminaron 2018 con un ánimo triste al expandirse al ritmo más lento en más de cuatro años por un crecimiento mínimo de los pedidos, lastrados por las tensiones comerciales y las violentas protestas en Francia, según una encuesta publicada el viernes.

En otros metales básicos, el aluminio cedía un 0.4%, a US$ 1,923.50 la tonelada, con un declive semanal del 1.6%. El zinc bajaba un 1.8%, a US$ 2,522.50; el níquel restaba un 0.2%, a US$ 10,825; el plomo cedía un 0.4%, a US$ 1,942; y el estaño subía un 0.2%, a US$ 19,445.