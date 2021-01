Se espera que China registre el crecimiento más rápido de Asia en inversiones ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG). Esto sucedería pues el país aumentó en 18 veces los activos de fondos cotizados en los últimos dos años, según estimaciones de Bloomberg Intelligence.

Las iniciativas de China en energía renovable y vehículos eléctricos direccionarán más fondos hacia los ETF relacionados con criterios ASG, lo que contribuirá a un crecimiento de 20% de los activos en Asia este año, según Esther Tsang , analista de BI.

”Estamos viendo un repunte”, dijo Tsang. “China va a dominar”.

Incluso con el crecimiento de los activos en los últimos dos años, China solo representa un poco más de 10% de los ETF ASG bajo gestión. Japón lidera el grupo, representando aproximadamente 80% de los US$ 40,000 millones en fondos ASG que se negocian en bolsas.

Asia está rezagada tras Norteamérica y Europa, y representa menos de una quinta parte de los US$ 218,000 millones en ETF mundiales en este sector, según estimaciones de Tsang y Adeline Diab , de Bloomberg Intelligence.

El fuerte desempeño contribuye al crecimiento de los activos de China, junto con nuevos flujos de inversiones. El ETF KraneShares MSCI China Environment Index que cotiza en Nueva York repuntó 132% en los últimos 12 meses, impulsado por sus posiciones en los fabricantes de vehículos eléctricos Nio Inc. y Byd Co., junto con Xinyi Solar Holdings Ltd.

El ETF Global X China Clean Energy en Hong Kong también se ha duplicado con creces en el último año.