Mercados







Chile ofrece deuda por total de US$ 2,250 millones y coloca 1,650 millones en euros El país sudamericano reabrió un adicional a su bono 2032 por US$ 750 millones a 87 puntos base (pb) por sobre los bonos de referencia del Tesoro estadounidense, además de una nueva emisión por US$ 1,500 millones a 40 años a 127 pb.