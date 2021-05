Chile, el primer productor de cobre del mundo, celebró que el metal rojo alcanzó este viernes el precio más alto de la historia, en momentos en que el Parlamento debate una regalía de 3% a las ventas del cobre extraído, un proyecto rechazado por la poderosa minería y el Gobierno.

“Si se mantiene este precio significará ingresos adicionales para el estado por casi US$ 10,000 millones extra, que nos servirán para atender las urgentes necesidades sociales producto de la pandemia”, indicó el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet.

El cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) ganó este viernes un 3.3% hasta los US$ 10,190 la tonelada (US$ 4.7 la libra), aunque horas antes tocó los US$ 10,435, superando el máximo previo de US$ 10,190 (US$ 4.6 la libra) de febrero del 2011.

“Es una muy buena noticia para Chile”, apunto Jobet, quien explicó que la subida se explica principalmente por la caída del dólar, los datos de desempleo de Estados Unidos y la baja en inventarios.

El precio máximo del metal tiene lugar un día después de que la Cámara de Diputados de Chile aprobara un proyecto que establece una regalía de 3% a las ventas del cobre extraído, que deberá ahora votarse en el Senado.

El proyecto, presentado en el 2018, se mantuvo sin avances durante años, pero su discusión se reactivó hace unas semanas dado el explosivo avance del precio del metal.

El objetivo de la regalía, rechazado tanto por la poderosa minería chilena como por el Gobierno bajo el argumento de que desincentivará la inversión, y respaldado por la oposición de izquierdas, es elevar la recaudación fiscal y poder financiar iniciativas sociales para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia, que contrajo un 5.8% la economía en el 2020.

“Este enorme aporte del sector en tiempos difíciles confirma lo que hemos dicho: necesitamos tener un discusión seria sobre el futuro de la minería y contribución al país, protegiendo los empleos y manteniendo nuestro liderazgo”, agregó el ministro.

Chile, que aglutina el 28% de la producción mundial de cobre y está debatiendo la posibilidad de implantar una regalía a la extracción del metal, produjo en el 2019 un total de 5.7 millones de toneladas, por debajo de la cifra récord de 5.8 millones del 2018.

El metal rojo, fundamental en la transmisión de energía, se ha convertido en el principal producto chileno y concentra casi el 50% de las exportaciones.

En el país, donde existe desde el 2006 un impuesto específico a las actividades mineras que se aplica a las ganancias y no a la explotación, operan gigantes como BHP, Anglo American, Codelco y Antofagasta Minerals, pero también infinitud de pequeñas y medianas compañías.