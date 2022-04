El mayor precio realizado del cobre (US$ 4.93 por libra vs. US$ 4.35 en el primer trimestre del 2021) y el incremento en el volumen de ventas (229.2 millones de libras vs. 212.5 millones de libras en el mismo período de tiempo), impulsaron los ingresos, que se ubicaron en US$ 1,216.6 millones. En esa línea, la producción de concentrados y cátodos de cobre avanzó en 9.1% a/a en el primer trimestre del 2022, principalmente atribuido a una mayor ley de mineral.

“Los ingresos de la compañía continúan con la tendencia creciente observada durante los últimos periodos, alcanzando un incremento de 1.7% respecto al 4T21”, señala Inteligo en un informe de resultados trimestrales sobre Cerro Verde.

En línea con los mayores ingresos de Cerro Verde, el margen EBITDA pasó de 59.4% en el 1T21 a 59.5% en el 1T22. Esta tendencia se trasladó al margen neto, que se ubicó en 31.2% (vs. 28.9% en el 1T21).

De otra parte, las mayores ventas fueron parcialmente compensadas por un incremento de US$ 98.6 millones en el costo de ventas, dado el aumento en el costo de materiales y suministros, el gasto por impuesto a la renta, el precio de combustible y energía, y el pago por concepto de participaciones a trabajadores.

El CapEx registrado en el 1T22 fue de US$ 40.9 millones (vs. US$ 28.8 millones en el 1T21). Durante el trimestre se llevó a cabo la Junta Obligatoria de Accionistas, en la que se acordó la distribución de dividendos por US$150 millones (US$ 0.43 por acción), con fecha de pago el 29 de abril.

Inteligo espera que los resultados en los siguientes trimestres mantengan la tendencia creciente, principalmente explicados por una gestión eficiente en el nivel de costos y la fortaleza de la cotización cuprífera.