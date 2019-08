Inquietudes recientes sobre la demanda y sobreoferta de litio se desvanecen, lo cual ofrece una perspectiva de mercado más alentadora, según el productor Livent.

La minera con sede en Filadelfia duplicó las ventas de hidróxido de litio durante el primer semestre del año frente al mismo período del 2018 y elevó su pronóstico sobre la demanda mundial de este año hasta un 71% a 110,000 toneladas, señaló el miércoles su máximo ejecutivo, Paul Graves, tras la publicación de los resultados financieros del segundo trimestre de la compañía.

"Las ventas de hidróxido de litio están repuntado", comentó Graves en una entrevista telefónica. "No será una línea recta, pero este segmento seguirá creciendo".

El panorama más optimista contrasta con aquel de hace tres meses, cuando Livent mencionó el debilitamiento de la demanda luego de que sus resultados del primer trimestre estuvieran por debajo de las estimaciones de analistas.

Las acciones de la compañía, que se habían derrumbado un 59% en lo que va de año hasta el martes, remontaron hasta un 20.4% a US$ 6.79. Subían 76 centavos a US$ 6.40 a las 11:42 am en Nueva York. Sus rivales Albemarle y Sociedad Química y Minera de Chile también avanzaban.

“Las cadenas de suministro en nuestra industria aún están evolucionando”, explicó Graves. “Pero hoy tenemos una mayor claridad de las automotoras sobre cuántos vehículos producirán”.

Si bien un aumento de la oferta durante el año pasado ha reducido los precios a niveles mínimos en más de tres años, esta tendencia podría estar cerca de su fin, expuso. Con anterioridad, compañías chinas que transforman el litio en cátodos acopiaban el mineral en un intento de controlar los costos cuando los precios alcanzaban máximos históricos. Ahora han agotado la mayoría de estas reservas.

Los clientes "ahora operan con niveles de inventario mucho más bajos", detalló. "Cuando los precios comiencen a aumentar, lo harán muy rápidamente".

Sin embargo, es poco probable que ocurra un incremento significativo de los precios durante la segunda mitad, cuando la oferta suele ser mayor, precisó. Es poco probable que se repitan las fuertes lluvias que interrumpieron la producción en minas sudamericanas durante este año. Entonces, a corto plazo Livent mantiene la cautela, indicó Graves.

Por ahora, los menores precios del litio están sacando del mercado a algunos productores de roca dura y retrasan ampliaciones en China y Australia. Livent, que extrae litio de bajo costo de salares de Argentina, se beneficiará de eso al incrementar su capacidad de producción.

La compañía amplía sus operaciones en el país sudamericano y se encamina a sumar 9,500 toneladas de carbonato de litio, incrementando la capacidad total de producción a más de 30,000 toneladas, antes del 2021. Este año, agregó una tercera línea de hidróxido a su planta china, con lo cual la capacidad anual de hidróxido en el país subió a más de 13,000 toneladas.

La red de hidróxido de Livent opera actualmente a niveles de producción récord para satisfacer la creciente demanda, reveló Graves. La oferta de carbonato de litio de la empresa fue insuficiente para satisfacer la demanda durante el segundo trimestre y tuvo que comprar a terceros para cerrar la brecha en sus plantas de hidróxido, añadió.