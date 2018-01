Cede euforia del cobre por menor demanda china y más producción

Bloomberg. Los fondos de cobertura empiezan a dudar de su optimismo respecto del cobre.



Luego de acumular las tenencias más alcistas desde septiembre y de llevar los precios al mayor nivel en casi tres años, las firmas gestoras de dinero han reducido sus apuestas a un alza por primera vez en un mes.



Si bien las fábricas están nuevamente activas, se especula que los aumentos de la demanda podrían verse superados por nueva oferta de minas que tienen mayor incentivo para incrementar la producción.



El precio del cobre, que se usa en todo, desde en construcciones y camiones hasta en iPhones, trepó 32% el año pasado en tanto la economía global mejoraba y el crecimiento en China parecía acelerarse por primera vez desde 2010. Pero los precios han declinado en las primeras dos semanas de 2018.



Las primas que los compradores pagan para asegurarse la provisión del metal experimentaron pocos cambios en los últimos tres meses en China y los Estados Unidos, un indicio de la débil demanda de los dos mayores consumidores.



“Los elementos fundamentales parecen estar cambiando”, dijo Frances Hudson, estratega de Aberdeen Standard Investments, que gestiona unos US$758,000 millones. “China no necesariamente quiere tanto cobre, y ese puede haber sido un factor”.



Las firmas administradoras de dinero redujeron 5.9% su posición larga neta, o la diferencia entre las apuestas a un aumento de los precios y las apuestas a una declinación, en 5.9% a 106.471 contratos de futuros y opciones en la semana hasta el 9 de enero, según datos de la Comisión de Comercio en Futuros sobre Mercancía de EE.UU. (CFTC por la sigla en inglés).



Se trata de la primera reducción desde mediados de diciembre, antes de que el metal iniciara su aumento más prolongado en al menos 29 años.



Los futuros de cobre declinaron 0.3% esta semana, a US$3,2185 por libra (0.45 kg) en la Comex en Nueva York luego de bajar 2.2% la semana pasada.



El 28 de diciembre los precios tocaron los US$3,322, el nivel más alto desde enero de 2014, camino del mayor incremento anual desde 2010.



Perú y Chile

La producción global de cobre, que declinó en 2017 por primera vez en años, probablemente se expanda en 2018 y 2019, según analistas de Sanford C. Bernstein, entre ellos Paul Gait, que reside en Londres.



Se estima que se concretarán proyectos en Perú, Chile, la República Democrática de Congo, Zambia y Panamá, escribieron los analistas.



En una encuesta del jueves, analistas y operadoras pronosticaron que los precios del cobre bajarán y mencionaron una menor demanda china y la estimación de que el aumento de fin de año no era sostenible.



La cantidad de apuestas cortas también ha ido creciendo nuevamente en Global X Copper Miners ETF.



China ha reducido el refinado en tanto el gobierno busca combatir la contaminación producto de algunas operaciones industriales. El principal productor del país, Jiangxi Copper, dijo el mes pasado que detendría la producción para permitir que las autoridades hagan un nuevo análisis de sus emisiones.



Las minas en Chile, el mayor productor del mundo, buscarán negociar este año contratos con 32 sindicatos en emplazamientos que representan alrededor de las tres cuartas partes de la producción local.



Barclays dijo que las conversaciones podrían desencadenar interrupciones de la producción en minas que generan alrededor del 40% de la oferta.