CCL: 30% de bebidas alcohólicas que se consumen en Perú son informales

Luego de la publicación de varios Decretos Supremos del MEF, que disponen el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) para bebidas alcohólicas, cigarrillos, combustibles y vehículos, el presidente del Gremio de Importadores y Comerciantes de Vino, Licores y Otras Bebidas de la Cámara de Comercio de Lima, Javier de la Viuda, manifestó su preocupación por el aumento de las tasas impositivas en las bebidas alcohólicas.

“Este aumento tendrá consecuencias negativas no solo para los empresarios del rubro, sino también para la economía del país. La subida del ISC va a producir un efecto contrario al deseado. El Estado tendrá una menor recaudación fiscal y se tendrá una migración del consumo de bebidas alcohólicas del mercado formal hacia las del mercado informal”, dijo Javier de la Viuda.

Además, comentó que el 30% de las bebidas alcohólicas que se consumen en el Perú son informales, adulteradas, falsificadas o de contrabando.

“Estudios en diferentes países confirman que un aumento de 1 punto porcentual en la tasa de impuestos indirectos sobre el alcohol conduce a un aumento del 1,8% en la participación del consumo ilícito. A su vez, hay otros impactos negativos como un posible efecto en el aparato productivo de la industria”, comentó.

Por otro lado, mencionó que se debió dar un plazo razonable para poder adecuar los sistemas de las empresas y no caer en un vacío técnico legal, ya que la norma publicada hoy, rige automáticamente por lo que es imposible aplicar este aumento desde el día de hoy.

“Como gremio, no compartimos la manera como se aprobó el Decreto. La mejor forma antes de promulgar el aumento del ISC era juntarse con todos los involucrados y buscar la mejor alternativa para el desarrollo socioeconómico del Perú, a fin que no se aumenten las tasas de manera irreal, con efectos negativos en la recaudación fiscal y no se ponga en riesgo la salud pública debido al mercado informal”, finalizó el presidente del Gremio de Importadores y Comerciantes de Vino, Licores y Otras Bebidas.