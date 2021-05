Las casas de cambio online han ganado terreno. Si antes de la pandemia solo el 11% de los cambios de moneda se realizaban de manera digital, hoy representan el 30% debido al impacto de la Covid-19 y al contexto político, asegura Anthony Polin, CEO de Inka Money.

Según el ejecutivo, en el Perú compiten 72 casas de cambio online frente a las 25 que existían en el 2018. El volumen operativo en el 2020 fue alrededor de US$ 1,800 millones y se espera que este año se muevan US$ 2,600 millones.

“Gran parte de este crecimiento va a ser por el ingreso al segmento de pequeñas y medianas empresas, las cuales no siempre tienen la prioridad de atención en las instituciones financieras tradicionales. Además, se han adaptado muy rápidamente a los canales digitales”, explica Polin.

Aproximadamente el 75% de las operaciones de cambio proviene de Lima, donde se concentra también el 91% del volumen operado.

“Una dificultad que se presentaba para atender clientes en provincias eran las comisiones interplaza. Sin embargo, a medida que los bancos han reducido o eliminado estas comisiones, la oferta a provincias ha aumentado. Esto se ve muy claramente en el crecimiento en los últimos meses de las operaciones que provienen de otros departamentos de la zona costera del país”, acota el CEO de Inka Money.

Se intensifica los cambios durante elecciones

Para el ejecutivo, el crecimiento de la compra de divisas, principalmente de dólares, ha sido preponderante a partir de la primera vuelta. Entre el 10 de abril y el 10 de mayo el volumen se duplicó, al mover más de US$ 262 millones en más de 70 casas de cambio digital. En el mismo periodo del 2020 se movieron US$ 128 millones.

“Los movimientos han sido muy abruptos en los días que se publicaban encuestas. Históricamente no se había visto tanta volatilidad. A nivel de empresas, hemos notado que las que han contado con excedentes han adelantado compras de dólares para enfrentar gastos futuros. Otras han adelantado venta de dólares para asegurar un tipo de cambio alto y mejorar sus resultados”, revela Polin.

El ticket promedio de cambio también se ha elevado. En el caso de personas naturales pasó de US$ 880 a US$ 1,200, mientras que en empresas pasó de US$ 5,400 a US$ 7,500.

El incremento responde, además de al contexto político, a la mayor digitalización y previsión de los clientes luego de la pandemia, al optar por alternativas más rápidas, cómodas y seguras. “Ahora que se ha liberado la CTS, muchos clientes están cambiando dólares para tener ahorros en esa moneda”, agrega Polin.

Perfil de los usuarios

El CEO de Inka Money señala que el 70% de personas que usan casas de cambio online son hombres. El 60% son administradores, ingenieros o trabajadores independientes. El rango de edad es de 25 a 35 años. El 3% de usuarios son extranjeros que viven en el Perú.

Antes de pandemia, el registro de distritos que utilizaban casas de cambio online eran Miraflores, San Isidro, Jesús María, Barranco y otros aledaños. Hoy se han sumado Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Cercado de Lima, Villa El Salvador y la periferia de Lima.