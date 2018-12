Caos global hace del oro el rey de las festividades

Olvídense del incienso o la mirra: el caos en los mercados globales hace del oro el activo de estas fiestas, detrás del que se esconden los fondos de cobertura.

Los administradores de dinero están más optimistas que en todo el semestre que termina con los lingotes, en medio de una multitud de amenazas que podrían desacelerar el crecimiento económico y profundizar la caída de las acciones. A medida que aumentan las ansiedades financieras, los inversionistas han puesto durante el último mes alrededor de US$ 1,560 millones en fondos negociados en bolsa que respaldan metales preciosos, la mayor afluencia de ETF de productos básicos. El interés abierto por los futuros del oro también está subiendo.

Los precios han subido alrededor de 3% en diciembre, al ritmo de la mayor ganancia mensual desde agosto de 2017. Los operadores acudieron en masa al activo de refugio mientras la agitación en la Casa Blanca aumentaba las caídas para el mercado de valores. La preocupación por un crecimiento global más lento creció después de que la Reserva Federal elevara las tasas de interés de EE.UU. el 19 de diciembre, con lo que el dólar ha caído.

"El mercado está cuestionando si la Fed está cometiendo un error de política, y eso podría llevar no solo a un crecimiento más lento, sino también a una recesión", explicó Quincy Krosby, principal estratega jefe de mercado de Prudential Financial Inc., que administra alrededor de US$ 1,400 billones en activos. Para las acciones, cuando se ve esta "venta fuerte, es una señal de temor, y el oro se convierte en una activo de refugio".

Esto es lo que están viendo los operadores:

Apuestas de los fondos



En la semana que terminó el 18 de diciembre, los administradores de dinero más que duplicaron su posición neta-larga, o la diferencia entre las apuestas por un aumento de precios y las apuestas por una disminución, a 24,569 futuros y opciones, según datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE.UU.; lo más optimista desde mediados de junio.

La Reserva Federal



La Fed envió ondas expansivas a través de los activos después de que los formuladores de política aumentaran las tasas por cuarta vez este año y redujeran su pronóstico de alzas para el próximo año de tres a dos. Los mercados habían asimilado solo una. El mercado de valores se desplomó debido a que el aumento de los costos crediticios afectaría el crecimiento. Mientras tanto, los operadores de divisas tomaron la medida como blanda, por lo que el dólar bajó. Eso creó una chispa alcista para el oro que envió los precios por encima del promedio de 200 días.

Aún así, la intención de la Fed de aumentar las tasas podría ir en contra del atractivo del oro, porque no paga intereses ni ofrece dividendos como los bonos, las acciones o incluso el efectivo.

Incertidumbre en EE.UU.



La abrupta renuncia de Jim Mattis como secretario de Defensa de EE.UU. ha avivado la agitación en la Casa Blanca y suscitó preocupaciones entre los gobiernos, de Bruselas a Pekín, sobre la fiabilidad de las alianzas estadounidenses.

El lunes, el oro incrementó sus ganancias, a medida que un cierre parcial del gobierno estadounidense alcanzó su tercer día, sin señales de afán por resolver el estancamiento legislativo. Los futuros en Nueva York ganaron hasta 0.8%.