La caída del cobre supera los US$ 1,000 por la tensión comercial

El cobre está emitiendo una estridente señal de advertencia respecto a las expectativas para el crecimiento económico después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiese embarcar a su Gobierno en una importante escalada de la guerra comercial mundial.

Trump ha impuesto aranceles a importaciones por US$ 34,000 millones de China, la cual prometió responder con la misma moneda.

El metal ha perdido más de US$ 1,000 desde su cierre en un máximo de cuatro años de US$ 7,332 la tonelada métrica el 7 de junio. La caída se agravó el viernes, con un descenso de los precios del 0.8% a US$ 6,297.50 en la Bolsa de Metales de Londres a las 6:45 am, la mayor pérdida semanal desde el 2015.

"El cobre se ha convertido en el pararrayos de las preocupaciones sobre el crecimiento económico en medio de la creciente disputa comercial", dijo en un informe Australia & New Zealand Banking Group Ltd., aunque sugirió que a pesar de que había indicios de una ralentización de la expansión, el declive reciente del metal era exagerado.

Los metales como el cobre y el zinc se han debilitado en las últimas semanas por la preocupación de que las fricciones comerciales iniciadas por Trump -que también se ha enzarzado en disputas con la Unión Europea, Canadá y México- escalarán y dañarán la economía mundial. El jueves, el índice de metales LMEX tocó el nivel más bajo desde agosto del 2017, y la mayoría de los metales básicos perdieron terreno el viernes.

"Sentimos que el mercado está sobrevendido", dijo ANZ, refiriéndose al cobre. "Las interrupciones en el suministro siguen siendo un peligro, y los cambios en los patrones de consumo de China harán que la demanda de cobre refinado se mantenga fuerte. Si la tensión del comercio disminuye, cabría esperar una recuperación enérgica de los precios del cobre en la segunda mitad de 2018".

El cobre es una pieza fundamental en la economía global. El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, dijo en la víspera de la entrada en vigor prevista de los aranceles que el incremento del proteccionismo afectará los flujos comerciales, aumentará los costes de las importaciones y tendrá un impacto en la confianza, la inversión y la demanda.