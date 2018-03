Cae optimismo por el petróleo ante potencial del shale de EE.UU.

El optimismo en el mercado petrolero, que elevó los precios a su más rápido ritmo en casi tres semanas, disminuyó en tanto los inversores evaluaban las perspectivas de consumo frente al temor a que la producción de shale, o esquisto, de Estados Unidos satisfaga ampliamente la demanda.

Luego de saltar un 2.2% el lunes, los precios cambiaron poco en Nueva York este martes. Por un lado, las estimaciones para la creciente demanda de crudo y las previsiones de los analistas para la reducción de las reservas en Cushing, Oklahoma, un centro de almacenamiento estadounidense clave, ayudaron a respaldar los futuros.

Pero la advertencia de la Agencia Internacional de Energía de que los recortes de la producción de la OPEP desatarán una avalancha de oferta de EE.UU. y otros productores provocó cautela en el mercado.

El petróleo ha cotizado a más de US$ 60 por barril durante la mayor parte de este año, ya que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los productores aliados continúan sus esfuerzos para drenar un exceso de oferta global a través de recortes voluntarios.

Sin embargo, el temor a que la producción récord de crudo de EE.UU. suba aun más viene impidiendo que se den incrementos significativos. Los productores de la OPEP deben "reconsiderar" sus planes de producción a la luz de la creciente extracción de petróleo de EE.UU., dijo el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.

"Las actuales noticias del mercado petrolero deberían haber hecho bajar los precios", dijo Carsten Fritsch, analista de Commerzbank AG en Fráncfort. "El crecimiento de la producción en EE.UU. debería ser suficiente casi por sí solo para satisfacer el aumento esperado en la demanda mundial de petróleo hasta el 2020".

El West Texas Intermediate para abril subió hasta 31 centavos de dólar a US$ 62.88 por barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York y cotizaba a US$ 62.66 a las 10, hora de Londres. El contrato avanzó US$ 1.32 para ubicarse en US$ 62.57 el lunes, su salto más grande desde el 14 de febrero. El volumen total operado el martes estuvo cerca de un 20% por debajo del promedio de 100 días.

El Brent para liquidación en mayo apenas varió y cotizaba a US$ 65.60 el barril en ICE Futures Europe Exchange, con sede en Londres, luego de subir US$ 1.17 el lunes. El índice de referencia global cotizaba a una prima de US$ 3.13 respecto del WTI para mayo.

Los recortes de producción que ayudaron a aumentar los precios a más de US$ 60 el barril están desencadenando una avalancha de suministro de los rivales de la OPEP, incluidos Brasil y Canadá, que cubrirán todo el crecimiento de la demanda mundial hasta 2020, dijo la AIE.

La agencia también podría elevar su pronóstico para la producción de EE.UU. si el petróleo se mantiene por encima de los US$ 60 el barril, dijo Birol durante la conferencia petrolera CERAWeek en Houston. El crecimiento fuera de la OPEP es tan fuerte que el mercado del petróleo cambiará durante años, agregó.

Aun así, también hay puntos de optimismo. Si bien el crecimiento de la demanda mundial se reducirá en el 2023, aún crecerá a un promedio de 1.1% al año, y el consumo máximo todavía no está a la vista, dijo la agencia.