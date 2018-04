BVL y Reino Unido lanzan guía para emisión de bonos verdes en Perú

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) y la Embajada Británica en Perú presentaron hoy la Guía para la emisión de bonos verdes en el país, un documento que sintetiza los lineamientos y las mejores prácticas internacionales que las instituciones públicas y privadas deben tener en cuenta para la emisión de bonos verdes en el mercado peruano.

Esta iniciativa busca impulsar el desarrollo local de proyectos de inversión que contribuyan con el crecimiento económico nacional y, sobre todo, con la sostenibilidad ambiental. De este modo, se apunta a promover la creación de un mercado de deuda donde los fondos recolectados contribuyan a mitigar el cambio climático.

El tamaño global del mercado de bonos alineados al cambio climático asciende a US$ 895 billones. En el 2017 las emisiones de bonos verdes crecieron 78%, hasta US$ 156 billones, registrándose más de 1,500 emisiones y 239 emisores nuevos, lo que refleja el dinamismo que está cobrando este mercado.

El Reino Unido se ha posicionado como un líder global en la promoción de finanzas verdes. Por ello, la Embajada Británica en Lima, en asociación con MÉXICO2 – la plataforma de mercados ambientales del Grupo Bolsa Mexicana de Valores – y A2G, junto con el apoyo de la Bolsa de Valores de Lima, están promoviendo la información y mejores prácticas aplicadas en el mercado financiero británico al mercado financiero del Perú.

“La iniciativa británica de finanzas verdes ha tenido un alto impacto en nuestra lucha contra el cambio climático; esperamos que este esfuerzo para Perú signifique lo mismo, y seguir uniendo esfuerzos para este tipo de iniciativas en el futuro”, declaró el Lord Mayor of the City of London, Alderman Charles Bowman.

Por su lado, Marco Antonio Zaldívar, presidente de la BVL, sostuvo: “Esta guía es un paso más de un proceso que busca aprovechar todo el potencial de la Bolsa de Valores de Lima para el desarrollo de un mercado de bonos verdes robusto, líquido y confiable. Para ello, es necesario que las organizaciones adopten con mayor firmeza estrategias financieras en consonancia con valores de largo plazo, y que las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza tienen se integren a las estrategias de negocios habituales”.

A través de esta guía se busca que las instituciones emisoras tengan en cuenta principios de transparencia, divulgación de información y reporte que permitan que el mercado (inversionistas, estructuradores, supervisores, etc.) realice un seguimiento adecuado de los proyectos.

De esta forma, el Perú se une al creciente grupo de mercados que comienzan a desarrollar las finanzas verdes, reconociendo el papel central del sector privado y de los mercados financieros en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en los proyectos de adaptación al cambio climático. Además, dado el marco del Acuerdo de París de 2015, bajo el cual el Perú realizó compromisos importantes respecto al cambio climático, la participación del sector privado y de los mercados de capitales son fundamentales para asegurar su exitosa implementación.

La guía tiene como propósito orientar a los emisores sobre los componentes clave involucrados en el lanzamiento de un bono verde creíble. De este modo, presenta lineamientos para el uso de los recursos involucrados en el instrumento, la evaluación y selección de proyectos elegibles, la gestión de los recursos durante la vida del bono, las revisiones externas necesarias para validar lo presentado por el emisor, y finalmente la presentación y difusión de los reportes de la performance del proyecto.

Los bonos verdes se someten al mismo entorno legal exigible a los instrumentos de deuda del mismo tipo. Esta guía ofrece adicionalmente una serie de principios reconocidos internacionalmente para que la emisión de los bonos verdes sea confiable para el mercado.