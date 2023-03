La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerró la sesión del jueves en rojo, en medio de un clima de cautela a nivel global al persistir las preocupaciones con relación al estado de la banca mundial y a la espera de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de la próxima semana.

Al término de las operaciones, el Índice S&P/BVL Perú General, el más representativo de la bolsa limeña, retrocedió 0.52% con 21,376.31 puntos.

Del mismo modo, el Índice S&P/BVL Perú Selectivo, que está conformado por las acciones más negociadas en el mercado disminuyó en 0.25% y se colocó en 553.67 unidades.

Durante la sesión se cotizaron acciones de 61 empresas, de las cuales 29 subieron, 10 bajaron y 22 no registraron variación.

Los sectores que acabaron en verde fueron los de consumo (0.07%), industrial (0.47%), minero (0.02%), servicios (0.51%), electricidad (0.51%) y construcción (0.70%). En tanto, solo el sector financiero acabó en rojo (-0.06%).

Entre las acciones locales que más subieron destacaron Volcan Compañía Minera (5%), Unacem (1.94%), Cementos Pacasmayo (1.43%) y Southern Copper Corporation (1.40%).

De forma contraria, los que cayeron fueron Sociedad Minera Corona (-5.16%); Compañía Minera Poderosa (-4.35%), Compañía de Minas Buenaventura (-2.46%) y Minsur (-1.43%).

¿Qué sucedió a nivel mundial?

El jefe de investigación de Renta4 SAB, César Romero, señaló que en el mercado de Estados Unidos las acciones cerraron al alza después de que un consorcio de bancos, incluidos Bank of America y JPMorgan Chase, arrojaron un salvavidas al First Republic Bank.

El Dow Jones Industrial Average subió 373 puntos, o un 1.2%, el S&P 500 subió un 1.8% y el Nasdaq Composite subió un 2.5%. Bank of America, JPMorgan Chase, Citigroup y otros bancos acordaron realizar depósitos no asegurados por un total de $ 30,000 millones a First Republic.

“Las acciones de Credit Suisse en Suiza también subieron en el mercado suizo, rompiendo una racha de pérdidas de ocho sesiones, luego de su anuncio de que aprovecharía un préstamo del Banco Nacional Suizo. En particular anunció que pedirá prestados hasta 50,000 millones de francos suizos (unos 54,000 millones de dólares) al banco central suizo, después de que sus acciones cayeron a mínimos históricos el miércoles cuando su principal accionista dijo que no invertiría más dinero. Las acciones de Credit Suisse subieron un 19.2% en Suiza”, apuntó.

