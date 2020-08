En la última semana, los inversores estuvieron buscando refugio, inclinándose por el efectivo, el oro y los bonos con grado de inversión, mostraron el viernes estadísticas de flujo de fondos de BofA, mientras en Estados Unidos se esperaba la aprobación de más estímulos en medio de un aumento de contagios de COVID-19.

Ante la ansiedad por el destino del paquete de estímulo se vio una fuga de US$ 7,400 millones de fondos de acciones en la semana al miércoles, según los datos. En el último mes, los flujos de fondos hacia la renta variable europea registraron salidas por US$ 1,000 millones.

Los fondos de acciones estadounidenses presenciaron las mayores fugas en seis semanas, con una sangría de US$ 6,500 millones, mostraron las cifras.

El oro, que esta semana traspasó el umbral de los US$ 2,000 la onza hasta máximos récord, atrajo US$ 2,700 millones. Los fondos de bonos con grado de inversión captaron US$ 14,700 millones.

Las compras de activos de bancos centrales actualmente corren a un ritmo de US$ 2,000 millones por hora, indicó BofA.