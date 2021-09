La burocracia brasileña podría mantener el mercado global de mineral de hierro más ajustado de lo esperado después de que Vale SA redujo su pronóstico de capacidad de producción debido a la lentitud de los permisos.

Si bien la capacidad no es la misma que la producción real, la expansión más lenta de lo esperado dará a Vale menos margen para aumentar la oferta en los próximos años.

La recuperación en curso de Vale de un desastre de represa de relaves a principios del 2019 lo convierte en un factor de cambio importante en un mercado que busca dirección después de caer un 40% desde un máximo de mediados de julio, en medio de los esfuerzos de China para frenar las emisiones.

El jueves, la empresa con sede en Río de Janeiro dijo que apunta a una capacidad de producción de 370 millones de toneladas métricas el próximo año, en comparación con la meta anterior de 400 millones de toneladas.

La reducción se atribuyó a problemas en sus preciadas operaciones de alto grado en el norte de Brasil —retrasos en la obtención de permisos para un proyecto en el complejo Serra Norte e instalaciones adicionales de procesamiento de residuos en S11D.

Esos obstáculos significan que Vale ahora proyecta que la capacidad anual en el norte llegará a 215 millones de toneladas en el “mediano plazo”. Ahora tiene como objetivo una tasa de ejecución de 205 millones de toneladas el próximo año, por debajo de una estimación anterior de 230 millones de toneladas.

Alrededor del 80% de las inversiones planificadas de la compañía en capacidad de mineral de hierro hasta el 2024 se concentra en las operaciones del norte.

Menos gasto de capital

Vale también redujo el jueves su presupuesto de gastos de capital para el 2021 a US$ 5,400 millones, desde US$ 5,800 millones. Si bien la compañía no dio una razón, las demoras del proyecto y una moneda local más débil pueden estar contrarrestando las presiones inflacionarias en Brasil.

El desarrollo de depósitos ricos en la región amazónica es crucial para la estrategia de Vale, y la industria del acero recurre cada vez más a insumos de mayor calidad para limitar las emisiones. Vale prevé que el mineral con un contenido de hierro de entre un 64% y un 66% representará el 27% del mercado para el 2030, frente al 21% del año pasado.

Como parte de un intento por alcanzar cero emisiones netas para el 2050, Vale está promocionando un producto llamado “briqueta verde” que reduce los gases de efecto invernadero en la producción de acero hasta en un 10%.