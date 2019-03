El 'boom' del emprendimiento femenino en Estados Unidos

Empresarias latinoamericanas como Patty Delgado tienen cada vez más peso en la economía de Estados Unidos .

Hace dos años y medio que ella cosió su primera chaqueta vaquera y ahora, con tan solo 27 años, dirige su propia marca "Hija de tu madre". En la actualidad cuenta con 3 empleados y genera beneficios millonarios

"La chaqueta virgencita es la intersección perfecta de mi identidad. La moda vaquera es típicamente americana y la virgen de Guadalupe es una buena imagen de Latinoamérica y de México . Sabía que esta chaqueta tendría éxito entre las inmigrantes o las millennials latinas" afirma la empresaria.

Patty invirtió US$ 500. Con ellos, compró 30 chaquetas y las vendió en internet en cuestión de semanas. Hoy la empresaria latina vende desde materiales de oficina hasta joyería gracias a que "Hija de tu madre" se ha convertido en una marca prestigiosa.

Con el creciente éxito de empresarias latinas como Patty Delgado, más de 5 millones de empresas latinas en Estados Unidos están dirigidas por mujeres. En proporción, superan con diferencia a cualquier otro grupo demográfico. Asimismo, se calcula que en dicho país hay unos 2 millones de negocios que son propiedad de mujeres latinas.

"Las mujeres solo hacen US$ 0.70, las latinas están aun más por debajo de esa lista. Por eso están motivadas para conseguir ese trabajo, para ser contratadas o para obtener ese ascenso así que ¿por qué no ascender por una misma? Creo que es algo que mis padres me inculcaron. Yo quería ser mi propia jefa", indica Delgado.

Con el espíritu empresarial arraigando a muchas familias, los negocios que son propiedad de latinas como "Hija de tu madre" constituyen un motor económico esencial en Estados Unidos. Solo en California, estas compañías generaron US$ 19,000 millones en 2016, según el grupo Hispanas Organizadas para la Igualdad Política.



Sin embargo, no todas son buenas noticias. Durante la preparación de la Conferencia Anual de Innovadoras con motivo del Día Internacional de la Mujer, Maya Gómez, constató que los ingresos aumentan pero todavía se encuentran por debajo de otros grupos de población.

"Los negocios propiedad de mujeres latinas facturan una media de US$ 51,000. El global de negocios en manos de mujeres, incluyendo mujeres blancas, facturan US$ 143,000. Hablamos del triple", menciona Gómez, representante de Hispanas Organizadas para la Igualdad Política.

La brecha generalmente se atribuye a las dificultades de muchos negocios latinos para financiarse. Los préstamos con intereses elevados frenan el crecimiento de empresas como "Hija de tu madre", pero Patty Delgado cree que el éxito no se mide tan solo en función del balance contable, sino también el orgullo de sus raíces mexicanas y la reafirmación o empoderamiento de la mujer.

Conozca más detalles en el siguiente video de Deutsche Welle .