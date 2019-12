El deteriorado fin de año para los mercados de deuda corporativa en América Latina se extenderá probablemente hacia el nuevo año a medida que la economía de la región se estanca y enfría el auge en la demanda de bonos desde Brasil hasta México.

El lento crecimiento, el descontento social generalizado y las bajas tasas de interés continuarán debilitando la demanda de deuda en moneda local. La caída es particularmente notable en el mercado más grande de la región, Brasil, donde las ventas se detuvieron a fines del 2019 a medida que inversionistas prefirieron las acciones por el bajo rendimiento récord de la deuda.

“Podría tomar al mercado local de bonos dos o tres meses ajustarse”, dijo Felipe Wilberg, director global de mercados de capital de deuda de Itaú Unibanco Holding SA, el principal suscriptor de bonos del país. “La caída en las tasas de interés obligó a un paro repentino en las ventas de bonos”.

Las empresas ya se están alejando de planes de venta de bonos locales y buscan en el extranjero por temor a que sus mercados locales no puedan absorber acuerdos de más de US$ 500 millones. Tres firmas brasileñas contemplan aprovechar los mercados internacionales en aproximadamente US$ 2,000 millones en enero, mientras que dos más están en conversaciones con bancos sobre ofertas, según personas familiarizadas con las transacciones.

Es improbable un repunte en las ventas de deuda corporativa local sin una mejora en el riesgo crediticio a mediano plazo, una mejor perspectiva para las monedas de la región y una mejor liquidez, dijo Alfredo Mordezki, administrador de cartera de renta fija para América Latina en Santander Asset Management que supervisa cerca de US$ 920 millones.

“Los diferenciales de crecimiento no están ayudando a las monedas latinoamericanas y tampoco los titulares, dominados por las protestas, incluso si evidenciamos que esto se está desvaneciendo en la mayoría de los países”, dijo.

Si bien se espera que la economía de Brasil mejore levemente el próximo año, América Latina en su conjunto todavía está sufriendo, arrastrada por “niveles decepcionantes de inversión”, según S&P Global Ratings. Se pronostica que los seis países más grandes de la región crecerán solo 1.5% en promedio el próximo año, el séptimo año consecutivo de crecimiento por debajo de 2%. “En la mayoría de los casos, la débil inversión se debe a una dinámica política interna incierta”, dijo S&P en su perspectiva para el 2020.

La incertidumbre económica ha llevado a las compañías a retirarse de los préstamos en México, el segundo mercado más grande, dijo Tania Abdul Massih, directora de deuda corporativa de Casa de Bolsa Banorte. A noviembre del 2019, las ventas de bonos locales habían disminuído 24% en comparación con el año anterior.

Entretanto, los disturbios en los países andinos presentan riesgos, especialmente en Chile, donde dos meses de disturbios y protestas han llevado a la economía a un punto muerto. Las corporaciones han acudido al mercado local solo unas pocas veces desde que comenzaron las protestas en octubre, en comparación con más de 100 ventas anteriores, según datos compilados por Bloomberg.

Colombia podría ser uno de los pocos puntos positivos. A pesar de las continuas manifestaciones callejeras desde finales de noviembre, se pronostica que su economía crecerá más rápido que la de sus pares el próximo año. Esto impulsó un resurgimiento de las ventas de deuda corporativa, con más de 13.6 billones de pesos (alrededor de US$ 4,000 millones) vendidos en el 2019, la mayor cantidad en al menos una década, liderados por la venta de 1.4 billones de pesos de bonos en octubre para financiar la construcción de una línea de metro en Bogotá.

Dado que las empresas se enfrentan a un alto nivel de vencimientos, “para el 2020 consideramos que el mercado puede seguir siendo igualmente dinámico”, dijo José Germán Cristancho, analista jefe de Corredores Davivienda, una correduría en Bogotá.