Los mercados de crédito parecían estar funcionando bien el jueves por la mañana, hasta que dejaron de hacerlo.

Un día antes, la Reserva Federal subió las tasas de interés y dio más claridad sobre hacia dónde se dirigen las tasas. Una medida de la incertidumbre sobre las tasas de interés bajaba y los rendimientos de los bonos corporativos de grado de inversión cayeron el miércoles a sus niveles más bajos desde la semana pasada.

Luego, la euforia posterior a la decisión de la Fed se desvaneció y resurgieron los temores de inflación: el rendimiento del Tesoro a 10 años aumentaba unos 15 puntos básicos a la 1:00 p.m. en Nueva York, alcanzando máximos de varios años.

Una medida de riesgo crediticio en los mercados de grado de inversión se disparó hacia su mayor avance intradiario en semanas y revirtió las ganancias del día anterior. El índice de precios de los derivados de crédito de bonos basura, que cae a medida que aumenta el riesgo crediticio percibido, va camino a su mayor baja en un día desde junio del 2020.

La reversión subraya cuán rápido pueden cambiar las condiciones del mercado a medida que el banco central intenta controlar la inflación. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell , descartó el miércoles una enorme alza de 75 puntos básicos por ahora, lo que el mercado consideró como algo positivo.

Pero los precios del petróleo han estado subiendo desde finales de abril y muchas empresas están pensando en vender deuda, lo que indica que las presiones sobre las primas de riesgo de alto grado deberían seguir siendo fuertes, escribieron el jueves los estrategas de JPMorgan Chase & Co. encabezados por Eric Beinstein .

“En general, creemos que los diferenciales pueden recuperarse a partir de aquí, pero es probable que la magnitud de cualquier recuperación sea menor que la recuperación de finales de marzo, a medida que los inversionistas se centran en el mercado primario y los riesgos de inflación, China/covid, Ucrania, etc.”, escribieron los estrategas.

Las perspectivas de inflación y crecimiento también son motivo de preocupación para los estrategas de Bank of America Corp. El banco dijo que no cambiará sus pronósticos para los niveles de la prima de riesgo para fin de año.

“A pesar de un repunte de alivio hoy, los diferenciales de la deuda de grado de inversión deberían continuar operando cerca del extremo amplio del rango habitual”, escribieron el miércoles estrategas de crédito de BofA liderados por Yuri Seliger . “Las preocupaciones sobre la inflación elevada y, por extensión, el crecimiento —el mayor impulsor de los diferenciales actualmente— estarán con nosotros por un tiempo”.

Cuatro empresas, entre ellas Capital One Financial Corp., están vendiendo bonos estadounidenses de grado de inversión el jueves. El volumen de ventas final de la semana probablemente será inferior a las proyecciones iniciales de las mesas sindicadas de US$ 20,000 millones a US$ 25,000 millones, segunda semana consecutiva en la que la emisión se ha quedado corta.