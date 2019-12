Mercados







Bolsa de Valores de Chile tuvo el peor desempeño del mundo impactada por las protestas sociales Noviembre no fue un buen mes para la plaza bursáti. Quien se ha visto más afectado es la que hasta hace algunos meses era la más valiosa de Chile: Falabella, que ha visto una destrucción de valor que llega a US$ 5,236 millones, quedando su patrimonio bursátil por debajo de los US$ 10,000 millones.