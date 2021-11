Un impulso mundial hacia la electrificación está provocando una ola de ofertas públicas iniciales en el mundo de los vehículos eléctricos que podrían recaudar alrededor de US$ 100,000 millones hasta fines del 2023, según Bank of America Corp.

Las crecientes inversiones en el sector, que van desde las baterías hasta la carga de automóviles, generarían escisiones de unidades corporativas y cotizaciones en bolsa, dijo Patrick Steinemann , codirector de Banca de Inversión del Grupo de Movilidad Global en Bank of America.

“Ya estamos en una ola en la que se recaudarán hasta US$ 100,000 millones en ganancias de OPI en el espacio de la electrificación, a través de toda la cadena de valor de los vehículos eléctricos, las baterías y la carga”, dijo Steinemann en una entrevista.

La mayor oferta pública inicial del 2021 proviene precisamente de ese sector. El fabricante de camiones eléctricos Rivian Automotive Inc. recaudó US$ 13,700 millones en su cotización en Estados Unidos a principios de este mes y se ha disparado un 47% con respecto a su precio de oferta.

Los fabricantes de vehículos eléctricos se convirtieron en los favoritos de los inversionistas el año pasado y sus acciones han protagonizado incrementos impresionantes en medio de apuestas sobre la creciente demanda de automóviles más limpios. Tesla Inc., el líder de la industria, ha casi duplicado su valor durante el último año y se han recaudado miles de millones a través de ofertas públicas iniciales y ventas de acciones de seguimiento.

El mes pasado, el fabricante chino de automóviles y baterías BYD Co. recaudó US$ 1,800 millones en una colocación de acciones en Hong Kong, su segundo acuerdo de este tipo este año. En enero, la empresa respaldada por Warren Buffett obtuvo otros US$ 3,900 millones a través de la venta de nuevas acciones.

La creciente demanda de autos eléctricos conducirá a un aumento de las inversiones de las empresas que fabrican baterías para vehículos limpios.

Se espera que los 10 principales fabricantes de baterías casi tripliquen su capacidad de fabricación para el 2022 para cumplir con los compromisos de oferta futuros y posicionarse para un próximo aumento en la demanda, según BloombergNEF.

“Las compañías de baterías se convertirán en un universo propio; ahora están entrando en una etapa en la que la acumulación masiva de capacidad requiere mucho capital para mantenerse al día con el crecimiento de la demanda de los vehículos eléctricos”, dijo Steinemann. “Hasta ahora, las empresas de baterías se han financiado en gran medida con deuda, pero la siguiente etapa de su crecimiento se financiará a través de una ola de OPI”.

Una de las OPI más grandes que saldrá de Asia el próximo año, y potencialmente a nivel mundial, será la escisión de la unidad de baterías LG Energy Solution de LG Chem Ltd. en Corea del Sur, que podría recaudar alrededor de US$ 10,000 millones. Es uno de los mayores fabricantes de baterías del mundo después de Contemporary Amperex Technology Co. de China.

LG Energy Solution reanudó el proceso de OPI después de llegar a un acuerdo sobre el retiro del mercado de vehículos eléctricos Chevrolet Bolt de General Motors Co. en octubre. Planea presentar el prospecto de la OPI a principios de diciembre.