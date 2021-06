BofA Global Research elevó sus previsiones para el precio del crudo Brent durante este año y el próximo, argumentando que un ajuste en el equilibrio entre oferta y demanda en el 2022 podría llevar al petróleo brevemente por encima de US$ 100 el barril.

“Creemos que la robusta recuperación de la demanda mundial de petróleo superará el crecimiento de la oferta durante los próximos 18 meses, agotando aún más los inventarios y preparando el escenario para precios más altos del petróleo”, dijo el banco en una nota.

BofA elevó su previsión del precio del crudo Brent para este año a US$ 68 por barril desde los US$ 63 estimados anteriormente. En el 2022, espera que el Brent promedie US$ 75 por barril frente a su cálculo previo de US$ 60.

El banco señaló que el esquisto estadounidense probablemente responderá a estos precios más altos aumentando la producción y que el Brent volvería a bajar a un promedio de US$ 65 por barril hacia el 2023.

Es probable que el mercado petrolero permanezca en déficit en el futuro previsible, con una brecha promedio de 900,000 barriles por día (bpd) durante los próximos seis trimestres, sostuvo.