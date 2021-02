Mercados







BofA eleva previsión del precio Brent en US$ 10 por barril por sólido equilibrio de mercado El banco ahora espera que el Brent promedie US$ 60 por barril en el 2021, por encima de una estimación anterior de US$ 50. BofA también pronostica que los precios del crudo West Texas Intermediate (WTI) promediarán US$ 57 el barril este año.