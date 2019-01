El bitcoin vale menos de lo que cuesta minarlo, dice JPMorgan

El coste efectivo ponderado en la producción de un bitcoin fue de una media de alrededor de US$ 4,060 a nivel mundial en el cuarto trimestre, según analistas de JPMorgan Chase & Co.

Puesto que el propio bitcoin se negocia actualmente por debajo de los US$ 3,600, no parece un buen negocio. No obstante, la dispersión en la media es alta, lo que significa que hay grandes ganadores y grandes perdedores.

Los mineros chinos de bajo coste pagan mucho menos (la estimación es de alrededor de US$ 2,400 por bitcoin) al aprovechar acuerdos de compra directa de energía con generadores de electricidad como fundiciones de aluminio que venden exceso de generación de energía, dijeron analistas de JPMorgan en un amplio informe sobre las criptomonedas el 24 de enero. La electricidad tiende a ser el principal coste para los mineros, la cual es necesaria para operar las computadoras de alta potencia que se utilizan para procesar los bloques de datos para ganar bitcoin.

"La caída en los precios del bitcoin desde alrededor de US$ 6,500 durante gran parte de octubre a menos de US$ 4,000 en la actualidad ha hecho que los márgenes sean cada vez más negativos para casi todas las regiones, excepto para los mineros chinos de bajo coste", dijeron los analistas, los cuales advirtieron que sus estimaciones de costes podrían estar sesgadas al alza debido a datos irregulares y supuestos de eficiencia conservadores. Las cifras de costes excluyen el equipamiento.

Con unos márgenes negativos, se espera que más productores de alto coste se vean obligados a abandonar, dijeron los analistas. Eso no ha sucedido todavía, y la cuota de producción de los mineros con sede en la República Checa, Estados Unidos e Islandia ha aumentado ligeramente durante el último año, dijo JPMorgan.

Si hay capitulación, los mineros restantes podrían ver una caída de sus costes ya que ganarían una mayor proporción de bitcoin por la misma cantidad de consumo de energía. Si solo sobreviven los mineros chinos, el coste marginal podría caer a menos de US$ 1,260 por bitcoin, dijeron los analistas.