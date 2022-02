El bitcóin registró la mayor alza en más de tres meses en medio de señales de un renovado apetito por el riesgo entre los inversionistas tras una semana volátil en los mercados financieros.

La mayor criptomoneda por valor de mercado subió hasta un 9.8%, para ubicarse en US$ 40,573, el mayor repunte desde el 15 de octubre. El bitcóin no había superado los US$ 40,000 en más de dos semanas.

El ether se disparó hasta un 11%, e incluso SOL, la moneda nativa de la cadena de bloques de Solana que se derrumbó a raíz del ataque al proyecto Wormhole, registró un alza de alrededor del 10%.

La principal criptomoneda comenzó a recuperarse durante la noche después de que los sólidos resultados de Amazon.com Inc. reforzaran la confianza en los valores tecnológicos, que los tokens digitales han seguido en gran medida durante los últimos meses.

Mientras tanto, un informe mostró que los empleadores en Estados Unidos extendieron una ola de contrataciones el mes pasado a pesar de un aumento récord de casos de COVID-19 y los cierres de empresas relacionados con las restricciones sanitarias, mientras que el aumento de los salarios agregó más presión para que la Reserva Federal aumente las tasas de interés.

“El hecho de que las ganancias de AMZN siguieran el camino de AAPL, MSFT y GOOGL, y no el de FB, ha dado a los inversionistas más confianza para volver a participar en las operaciones de riesgo”, dijo Matt Maley , estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co.

Stephane Ouellette , director ejecutivo y cofundador de la criptoplataforma institucional FRNT Financial, dijo que el bitcóin parece estar consolidándose de manera similar a las acciones alrededor del promedio móvil de 200 días.

En los últimos dos días, el bitcóin se correlacionó con las caídas de Facebook y el viernes con las ganancias de Amazon, según Ouellette .

“A pesar del movimiento de hoy, desde una perspectiva técnica, no creo que podamos comenzar a decir nada definitivo hasta al menos una ruptura definitiva más allá de los US$ 40,000 a US$ 41,000″, puntualizó.

La moneda cruzó el umbral de los US$ 40,000 el viernes.

Las grandes criptomonedas han estado atrapadas en un rango durante las últimas semanas, después de experimentar descensos generalizados en enero.

Su lucha por repuntar se produjo cuando las acciones de crecimiento y otros activos de mayor riesgo tambaleaban en medio de la preocupación de los inversionistas por el impacto de las inminentes subidas de tasas de la Fed y una tendencia hacia una política monetaria más estricta a nivel mundial.

“Aunque había preocupación por la aceleración de la política monetaria, ahora hay muchos mercados de capitales que tienen la sensación de que un aumento de la tasa de 50 puntos básicos está descontado, dados los recientes movimientos en los mercados de valores”, dijo Hayden Hughes , director ejecutivo del sitio web de negociación Alpha Impact.

También mención la restauración de US$ 320 millones por el ataque de Wormhole y niveles técnicos sobrevendidos como factores que refuerzan la confianza.